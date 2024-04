Adile, la Asociación Leonesa de Diabetes, estrena página web

Adile, la Asociación Diabetes de León, es una asociación sin ánimo de lucro, orientada a agrupar a personas con diabetes y sus familias. La asociación, con el fin de proporcionar información y asesoramiento para mejor sobrellevar el día a día con la diabetes, estrena página web: www.adile.es.

En ella, además de las actividades de la asociación, se pueden encontrar noticias, reportajes, recomendaciones que remiten desde la Federación Nacional así como la revista digital de Fede.

Hoy en Mediodía en COPE León, el secretario de Adile, Carlos Aguilar González, nos da detalles de esta nueva página web y nos habla de la diabetes.

Diabetes

La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa (azúcar) de la sangre están muy altos. La glucosa proviene de los alimentos que consume. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre.

Con el tiempo, el exceso de glucosa en la sangre puede causar problemas serios. Puede dañar los ojos, los riñones y los nervios. La diabetes también puede causar enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y la necesidad de amputar un miembro. Las mujeres embarazadas también pueden desarrollar diabetes, llamada diabetes gestacional.

Combatir la diabetes

Para combatir la diabetes es necesario llevar un estilo de vida más saludable: Es necesario:

-Perder peso y mantenerlo.

-Seguir un plan de alimentación saludable.

-Haga ejercicio regularmente.

-No fumar

