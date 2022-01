"Ingobernable" de la joven leonesa Aldara García, es un viaje de superación de la anorexia nerviosa

Aldara García Fernández (León, 2004) es una joven que ha sabido hacerle frente a una dura enfermedad, la anorexia nerviosa, y que reconoce que el trabajo sigue en una batalla que libra con paso firme. «Todavía hay camino que recorrer pero me encuentro mucho mejor y poco a poco se cura», afirma la autora de 'Ingobernable», el libro que contiene los textos y dibujos con los que quiere dejar testimonio de su experiencia.

Fue el martes 13 de julio de 2021 cuando Aldara supo que tenía que ingresar en una unidad hospitalaria de psiquiatría infantil y juvenil para tratar su dolencia. Ella consideraba que no había motivo para ello, aunque la realidad que pretendía desmentir ya provocaba efectos evidentes en su cuerpo y en su mente.

Un cuaderno y una caja de rotuladores fueron sus mejores herramientas y desahogo para reflejar sus pensamientos, sus estados de ánimo y evolución. «Me vi sola y perdida. Una adolescente con anorexia nerviosa en una plata de psiquiatría infantil y juvenil. Comencé a vivir en un mar de dudas» detalla en la presentación.

Su internamiento duró 42 días en los que sus reflexiones y las ilustraciones que las acompañan -a modo de jeroglíficos egipcios, detalla Joaquín Alegre, de Editorial Rimpego- conformaron una especie de original diario que ahora se ve convertido en una obra de cuidado diseño. Es un sueño, porque siempre había querido escribir, ilustrar y publicar», afirma la autora y añade que le ha servido para «reflexionar mucho sobre qué significa la enfermedad, aceptarla, para conocerme más; a modo de terapia».

Ella ha aprendido «que hay que pedir ayuda, porque es muy difícil salir solo de una situación así y aceptar que hay un problema» al tiempo que invita «a no perder los sueños y la metas que tenías, a mantener las ganas de hacer cosas en la vida». Cree que lo que cuenta puede servir a quien se ve, como ella, afectado por un Trastorno de la Conducta Alimentaria (TAC) «y los familiares, que también sufren con ello». Pero también considera que resultará útil «a cualquiera que esté preocupada por la salud mental o quiera conocer algo más sobre esta enfermedad».

«Me encanta escribir y me gustaría publicar más cosas e ilustrar. Me gustaría aparte del arte y la escritura, dedicarme también a la rama sanitaria que he conocido a raíz de la enfermedad» comenta sobre su futuro esta joven.

La doctora Marta Saray Hernández (Palencia, 1987), que trató a Aldara en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y que colabora en el libro afirma que Aldara llegó al centro «gobernada por la enfermedad, según su propia y original terminología y salió dispuesta a ser ingobernable o, lo que es lo mismo, a regirse solo por su sana voluntad».