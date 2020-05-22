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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con CARLOS GARCÍA

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    -INFORME COVID-19 VIERNES 22 DE MAYO LEÓN- MARIBEL FERNÁNDEZ

    -INFORME CORONAVIRUS BIERZO- JACOBO CASAS

    -LOCALIDADES DE MENOS DE 10.000 HABITANTES SIN RESTRICCIONES HORARIAS

    -APERTURA NUEVAS ZONAS PEATONALES EN DISTINTOS BARRIOS DE LEÓN: LA GRANJA Y ERAS DE RENUEVA

    -APLAZAMIENTO DEL ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADÍAS Y DE LA INAUGURACIÓN DEL MUSEO DE LA SEMANA SANTA

    -EL CLEBA REGALA MASCARILLAS A LOS NUEVOS SOCIOS

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