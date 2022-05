"Entre Nosotras": Jose Antonio Diez, alcalde de León y Secretario General de la agrupación municipal del PSOE

Jose Antonio Diez, alcalde de León, ha participado hoy miércoles en el espacio “Entre Nosotras” de la cadena Cope para responder a la preguntas relacionadas con la división del PSOE en la provincia, su candidatura a la alcaldía en mayo de 2023 o la ruptura del pacto de gobernabilidad en la Diputación de León.

Pasados trece días desde su elección como Secretario General de la agrupación municipal del PSOE de León, en una asamblea que giró entorno a la polémica de la existencia de afiliciaciones irregulares y puso en evidencia una división interna del partido, Jose Antonio explica que este tipo de conflictos dentro de los partidos generan una convulsión a veces exagerada, y apunta que lo que de verdad importa a los ciudadanos son otras cuestiones derivadas de sus propios problemas. Tras ganar la asamblea, que a su juicio tenía cláramente el enfoque de quitarle de la Secretaría General del PSOE sin conseguirlo, el alcalde sigue manteniendo con Ferraz la propuesta de revisión del censo y aclara que se debe encontrar una solución en el seno interno del partido para subsanar el error de afiliaciones irregulares.

Jose Antonio Diez no entiende de dónde viene esta confrontación, que ha surgido de la nada, y recalca que no había necesidad de llegar a esta partición del partido cuando las cosas están tranquilas y gobiernan en la Diputación, el Ayuntamiento de León y otros ayuntamientos importantes. Como Secretario General procura sumar lo máximo posible en el proyecto iniciado hace prácticamente diez años y que llevan a cabo desde hace tres, desarrollando una política de "sumas", donde todo el mundo puede aportar algo. Diez apunta por otro lado, que quien intenta dividir o pone en riesgo el proyecto, debe asumir responsabilidades a través de un proceso órganico o por uno mismo, y respecto a la ruptura del pacto de gobernabilidad en la Diputación de León por parte de UPL, Jose Antonio cree cuando algo se rompe es que no funciona bien, e insiste en que lo que necesitan los ciudadanos es avanzar y desea que se solucione pronto.

Por otro lado, en relación a su candidatura a la alcaldía de León en mayo de 2023, Diez se siente respaldado por la militancia y el partido, y desde su cargo de Secretario General de la agrupación municipal puede sostener su proyecto, que continuará desarrollando sin perder de vista la satisfacción de los ciudadanos, caminando hacia la modernidad y en busca de nuevas oportunidades para León. Diez pide a los leoneses que le den la oportunidad de seguir al frente del consistorio de la capital cuatro años más para seguir la línea de trabajo iniciada en 2019.