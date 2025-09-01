Casa Botines celebra la IV Feria Modernista de León los días 5, 6 y 7 de septiembre
Los alrededores del Museo Casa Botines Gaudí se transformarán en un escenario del siglo XIX con desfiles, talleres, música, magia, artesanía y espectáculos en torno al modernismo
Jacobo Casas
Ponferrada - Publicado el
1 min lectura
Temas relacionados
Escucha en directo
En Directo COPE LEÓN
COPE LEÓN
"Los bomberos y agentes forestales no son temporeros de tres o cuatro meses mal pagados, tienen que estar reconocidos"
Ángel Expósito
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h