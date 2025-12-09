La cara B de la bolsa: por qué las mejores empresas del mundo están ahora más baratas
La fiebre por la inteligencia artificial y los gigantes tecnológicos ha creado una oportunidad histórica para invertir en las empresas más sólidas y rentables
Jacobo Casas
Ponferrada - Publicado el - Actualizado
1 min lectura4:25 min escucha
Escucha en directo
En Directo COPE LEÓN
COPE LEÓN
"El sanchismo está en fallo multiorgánico por una mezcla de corrupción, bloqueo parlamentario y machismo encubierto"
Jorge Bustos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h