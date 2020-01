El PP solicita que los socialistas ponferradinos “sean más reivindicativos con los proyectos del ferrocarril”

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha mantenido este fin de semana una reunión en Monforte con distintos cargos del PP de Galicia y el vicesecretario nacional Jaime de Olano a fin de reivindicar la necesidad de impulsar definitivamente las infraestructuras ferroviarias y viarias entre el Bierzo y Galicia.

“Después de la insuficiente respuesta del alcalde de Ponferrada ante los trastornos que sufren los usuarios del tren a León, más en el papel de defensor de la mala gestión de los gestores socialistas de Renfe que de los ciudadanos, no parece vislumbrarse una actitud activa y enérgica de defensa de los intereses de los ciudadanos y las empresas bercianas que necesitan esas comunicaciones”, apuntó.

Morala quiso recordar que “en el caso de la A76 con el gobierno de Zapatero se inventaron la excusa de que medioambientalmente era inviable, el gobierno popular la impulsó y dejó listos los proyectos para su licitación y tras la llegada de Pedro Sánchez llevan meses durmiendo en un cajón cuando en el primer tramo debería a estas alturas haber máquinas en el terreno”, remarcó el 'popular'.

Además ha reflejado que ante esa situación “una vez más los socialistas ponferradinos con Olegario Ramón al frente prefieren la indolencia y no molestar a sus jefes nacionales. Algunos han pasado de cortar vías en la oposición a no recordar ni que hay trenes en el gobierno, pero en Ponferrada sigue haciendo falta mejorar esas conexiones por carretera y ferrocarril con Galicia. Olegario Ramón parece ni recordar las promesas que en las campañas electorales del pasado año hicieron a los bercianos. Dejarlo todo a la iniciativa europea y a una promesa de ayudas millonarias de Bruselas para estas infraestructuras es arriesgarse al mismo chasco que nos hemos llevado con sus promesas de cientos de millones para el fin de la minería y las térmicas, que se han quedado en una clara decepción. La responsabilidad del Gobierno nacional no se puede pasar a otros y quedarse simplemente esperando a ver si cae algo del Corredor Atlántico”, por lo que invitó a los socialistas ponferradinos a consensuar en el seno del Ayuntamiento una “postura de ciudad” para poder reivindicar estos proyectos .