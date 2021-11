El PSOE solicita 1,3 millones de euros para la Unidad de Radioterapia en el Hospital del Bierzo

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado 142 enmiendas a los Presupuestos de la Junta de Castilla y León para 2022 en lo que se refiere a León, por una suma total de 38.197.238 euros, centradas principalmente en sanidad, educación, carreteras y servicios sociales. Se trata de 20.850.942 euros de incremento y 59 enmiendas más que las solicitadas durante el ejercicio anterior, un esfuerzo con el que los socialistas leoneses exigen al Gobierno autonómico cumplir compromisos y reactivar el futuro de la provincia.

La procuradora autonómica y coordinadora del Área de Familia e Igualdad de Oportunidades Nuria Rubio ha tachado unos presupuestos de la Junta “escasos” que “no aprovechan al máximo posible los fondos europeos, que desprotegen a los servicios públicos, no contemplan un modelo de desarrollo económico ni cuentan con un modelo fiscal progresivo y justo”. “Los presupuestos de Mañueco no cambian el modelo de atención a nuestros mayores, no apuestan por la dinamización de la economía ni la recuperación del empleo digno, y por si fuera poco, abandonan a la escuela pública”, ha sentenciado la procuradora socialista.

En este sentido, recordando las 920 enmiendas por importe de 447 millones totales presentados por el PSOE de Castilla y León bajo un ‘proyecto de comunidad’, Rubio se ha centrado en las partidas necesarias para revitalizar el tejido productivo y para digitalizar y tener un desarrollo accesible y sostenible ambientalmente de la provincia leonesa, como por ejemplo la destinada al Parque Tecnológico de León, la del Parque Agroalimentario del Bierzo por 1.000.000 euros o la cuantía de 2.000.000 destinada a inversiones en explotaciones agrarias de energías renovables.

La parlamentaria lacianiega ha considerado fundamental destinar esfuerzos a partidas específicas para luchar por el reto demográfico y la recuperación, y garantizar así un futuro a determinados territorios. “Estos presupuestos no luchan contra la mayor lacra de nuestra tierra, que es la despoblación. El Gobierno de la Junta debe asentar población en las zonas más desfavorecidas y, en concreto, en las cuencas para impulsar a las comarcas mineras con el plan de dinamización y el soterramiento del pozo Julia en Fabero, por ejemplo, que ya pedíamos en los pasados presupuestos. Esta tierra merece justicia, es nuestro deber devolverles toda la riqueza que brindaron al país”, ha sentenciado.

Rubio también ha explicado las nefastas comunicaciones entre las distintas localidades leonesas que dependen de la Junta, el incumplimiento del plan de carreteras y su falta de ejecución. Por ello el PSOE ha reclamado, de nuevo, mejoras en la LE-482 Pinos (límite con Principado de Asturias), en la ca-rretera Ponferrada–La Espina, en la carretera de Corporales a Oñoro y en la autovía León–Bragança. Además, los socialistas también exigen un enlace decente de la LE-315 con Piedrafita para acceder a Asturias, mejoras en la LE-914, la rehabilitación del puente entre San Miguel de Escalada y la Aldea del Puente y la renovación del firme y construcción de aceras en la carretera de Caboalles, entre otras.

La política socialista ha insistido en la necesidad de fortalecer nuestra educación, empezando por la realización de todas las obras y reformas pendientes en los centros educativos repartidos por la pro-vincia, muchos de ellos en situaciones lamentables. “El PSOE siempre defenderá la igualdad de oportunidades para todas las niñas y niños, independientemente de su lugar de residencia. Por eso hemos realizado una fuerte apuesta por la educación, en contra del abandono perpetrado por PP y Ciudadnos. Reclamamos la cobertura del patio del CEIP Peñalba de Ponferrada y todas las obras aplazadas en los colegios del Bierzo, de Laciana y de toda la provincia en general, y seguimos pidiendo la construcción de un Instituto de Educación Secundaria en Villaquilambre, así como la implantación de nuevos ciclos de grado superior en Villablino. Es responsabilidad de la Junta que todos los habitantes de Castilla y León se encuentren al alcance de una formación justa y equitativa”. “Tenemos un proyecto vertebrador para una provincia llena de recursos, pero a la que hay que dotar de oportunidades”, ha apuntado.

"EL PP ESTÁ MUY PREOCUPADO EN ADELANTAR ELECCIONES Y MUY POCO EN ELIMINAR LAS DESIGUALDADES DEL SISTEMA SANITARIO"



En cuanto a la sanidad, otro de los grandes pilares defendidos por el PSOE de León en contraposición al ninguneo del Gobierno autonómico, Diego Moreno ha evidenciado las necesidades y las ineficiencias que presenta el sistema en Castilla y León, centrándose principalmente en las interminables listas de espera y en las desigualdades entre territorios.

“El PP tiene mucha prisa y está muy preocupado en adelantar elecciones, pero no lo está nada en eliminar las desigualdades de nuestro sistema sanitario, no quiere corregir los desequilibrios territoriales entre el medio rural y el urbano, ni las ineficiencias de la sanidad en León”, ha declarado Moreno.

Ante esto, el procurador socialista ha explicado la necesidad del servicio de radioterapia en el área de salud del Bierzo. “Como ya hemos declarado en más de una ocasión, el único responsable real de que no haya radioterapia es de quién la comprometió: Fernández Mañueco. La Junta debe de recapacitar y cambiar su actitud irrespetuosa, que el año pasado alardeaba con establecer la radioterapia en el Hospital del Bierzo, pero con un presupuesto mísero. Si la partida estuviera ejecutada, ahora estaríamos hablando de 990.000 euros para este año. Pero las bercianas y los bercianos no han visto un solo céntimo”, ha destacado Moreno, que ha solicitado 1.300.000 para el establecimiento del servicio.

El parlamentario ha insistido que estas nuevas cuentas de la Junta no recuperan la atención presencial en la sanidad pública y ha recordado la batalla que desde el PSOE se está librando para mantener una atención primaria digna en todos los puntos geográficos de la provincia, con una especial mirada a la sanidad rural. “El PSOE ha presentado enmiendas generales para incluir psicólogos en atención prima-ria, para reforzar la contratación de personal y el incremento de la plantilla que de verdad desahogue las listas de espera. También ha incluido partidas para incorporar la banda ancha y la reparación de to-dos los consultorios que presenten deficiencias”, ha añadido solicitando también un nuevo centro de especialidades en Ponferrada, la extensión de 24 horas y 365 días del servicio de la Unidad de Soporte Vital Básico de Benavides de Órbigo, un nuevo centro de salud en Villaquilambre, un plan de rehabilitación y ampliación del centro de salud de Cistierna y el incremento o la creación de consultorios médicos en Encinedo, Caín y en La Pola de Gordón.

El coordinador del área de Sanidad del grupo socialista en las Cortes de Castilla y León también ha re-cordado la necesidad del nuevo centro de especialidades de Ponferrada II, la adecuación del centro de salud Ponferrada I y el plan de mejora de la zona de las consultas externas del Hospital de El Bierzo, además de la ampliación de la UCI del Hospital de León. “No vamos a abandonar a las personas más vulnerables y no nos vamos a cansar de pedir al Gobierno de Mañueco que retire de forma oficial el plan Aliste, que abra inmediatamente los consultorios rurales y que recupere la frecuencia y la atención presencial en Atención Primaria. Y para ello se necesita inversión real”, ha finalizado Moreno.

Otras enmiendas que han destacado los procuradores autonómicos, además de las destinadas a la concentración parcelaria, al Plan Renove de maquinaria agraria, a las obras en regadíos, han sido la inversión para la Escuela Hogar de Ponferrada y un plan para la construcción de un centro social para enfermos mentales en Fabero.