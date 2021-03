Omar Rodríguez Verdial, reelegido como secretario general de la Unión Comarcal de UGT Bierzo

Omar Rodríguez Verdial, ha sido reelegido este jueves como secretario general de la Unión Comarcal de UGT Bierzo. El lema del congreso ha sido ‘Reivindica, Evoluciona, Decide’ y ha estado marcado como todo en el último año por la pandemia del Covid-19.

De los 55 delegados con derecho a voto, han emitido su voto a favor de la candidatura presenta por Omar Rodríguez Verdial un total de 48, y 3 en blanco han completado el recuento, lo que supone el 94,12%.

En la clausura del congreso ha intervenido el secretario general de UGT Castilla y León, Faustino Temprano, quien ha señalado, que el periodo Congresual de UGT coincide con la campaña de movilizaciones que, convocadas por UGT y CCOO a nivel nacional, están dirigidas a exigir al Gobierno de Pedro Sánchez “que cumpla con sus promesas electorales, que haga caso a las demandas de los trabajadores y trabajadoras de este país”.

Demandas que, reiteró Temprano, coinciden con las promesas del Gobierno, y que pasan por la derogación de la reforma laboral del 12, aprobada por el gobierno del PP, y de la reforma de las pensiones llevada a cabo en 2013, además del necesario incremento en 2021 del Salario Mínimo Interprofesional.

Nuestra intención es “equilibrar las fuerzas de gobierno, sindicatos y patronal ya que, según ha manifestado el secretario general de UGT en Castilla y León, “los poderes fácticos de este país están moviendo las cosas para que no se cambie absolutamente nada. Y no vamos a quedarnos cruzados de brazos, lo que queremos es que se restituyan los derechos laborales que se perdieron desde la crisis anterior, que nos fueron sustraídos por un gobierno de derechas que aprovechó la crisis para recortar derechos en los que no creía”.

En cuanto al reelegido secretario comarcal de UGT Bierzo, Omar Rodríguez Verdial, expresó su agradecimiento a todos los que le han apoyado y a los que no lo han hecho por el reto planteado.

Además, en el mismo congreso, se aprobó una resolución, exigiendo a las administraciones estatales, autonómicas y provinciales, el cumplimiento de sus promesas electorales (la autovía A76, la ejecución del eje Atlántico y su paso por la capital del Bierzo, la puesta en marcha de los fondos de transición Justa, para que se vean reflejados en proyectos que generen empleos de calidad, la puesta en marcha del Cylog. Además, se exigió el compromiso por parte de la Junta de Castilla y León de la realización del parque agroalimentario.

Omar Rodríguez remarcó como clave el acondicionamiento de los polígonos industriales, “adecuándolos a las nuevas necesidades empresariales”. “La Junta de Castilla y León debe darle un impulso al del Bayo. Mostrando el mismo interés y entusiasmo que han puesto con el de Villadangos del Páramo; como por ejemplo buscando alternativas para conectarlo directamente a la A-6”.

Tampoco se olvidó de los trabajadores de las auxiliares de la central de Compostilla, que “a pesar de las promesas, tanto del Gobierno Estatal, como de la propia Endesa, siguen sin tener un futuro claro”.