Morala: “El tasazo de la basura se ha convertido en una dolorosa realidad que tendría que acabarse”

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha indicado a través de una nota de prensa que “está recogiendo innumerables quejas de ciudadanos ante el pase al cobro de la tasa de la basura”. “El equipo de Gobierno insistía en que era un esfuerzo tributario menor; para muchos ciudadanos está siendo la puntilla ante la actual situación, para muchos autónomos una vuelta de tuerca inasumible en medio de la crisis, para muchas pequeñas empresas un sobreesfuerzo fiscal intolerable”.

“A ver cómo echan la culpa de esto a las competencias de los demás. Su establecimiento fue una decisión suya, de las de yo invito y tú pagas, yo amplío el gasto municipal que no va a reactivar la economía y no se destina a paliar la sangría en el empleo y que paguen todas las personas de Ponferrada. Cuando se aprobó muchos lo contemplaban desde la distancia, en estos días ha pasado a ser una realidad que esquilma los bolsillos de los ponferradinos en el peor momento posible”.

Apunta que “muchas personas nos llaman porque no pueden creerse la cantidad que les toca pagar”. “Está mal en el caso de las familias que peor lo están pasando en esta situación, pero para las empresas representa una carga que les impide ser competitivas y subsistir. Una vez más van a lo fácil y no a lo conveniente para la economía de la ciudad. Lo fácil, la apatía que hace que no busquen otras soluciones que han adoptado ayuntamientos gobernados por socialistas y en los que no han ido a estos agravios fiscales. Tenemos a los peores entre los malos gobernantes locales. Ahora saldrán a inventarse alguna mentira para no reconocer el daño que esta medida hace a todos los habitantes del municipio. De nuevo lo fácil, porque lo difícil para este equipo de Gobierno es sentarse a pactar las medidas menos agresivas para el bolsillo de la gente, y lo imposible para este equipo de gobierno es fiarse de la opinión de los representantes de la empresa y de los autónomos que han advertido repetidamente contra los efectos nocivos de la presión fiscal municipal que el alcalde ha impulsado en Ponferrada. Será también cosa de otros”.