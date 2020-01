Estimado un recurso de Bierzo Aire Limpio contra el archivo de la denuncia a Cosmos

La Audiencia Provincial de León, en una auto emitido el 20 de enero, estima el recurso presentado por la asocación ecologista Bierzo Aire Limpio contra el archivo de la denuncia a la empresa Cementos Cosmos por un presunto delito contra el medio ambiente, por escapes en su fábrica de Toral de los Vados.

Fue en el mes de febrero de 2019 cuando la organización ecologista presentó una denuncia contra Cementos Cosmos, el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y otros funcionarios de la Consejería por los supuestos delitos contra el medio ambiente y prevaricación administrativa.

Concretamente, en el escrito remitido en el momento de interponer la denuncia, Bierzo Aire Limpio pidió al Juzgado que solicitase a la Junta los informes sobre las actuaciones, y en su caso sanciones, llevadas a cabo en relación con la denuncia por fugas el 12 agosto de 2018 y con los hechos del 17 de enero de 2019, cuando se produjeron de nuevo. Sin embargo, el Juzgado de Instrucción número uno de Ponferrada dictó el sobreseimiento y archivo de la denuncia por “no aparecer debidamente justificada la perpetración del delito”.

Ante la decisión de dicho Juzgado, Bierzo Aire Limpio decidió recurrirla el 7 de mayo de 2019, alegando que “no se tratan ni todos los hechos denunciados ni los delitos”, y además no “alcanza el canon mínimo exigible de motivación” para su archivo.

Desde la empresa Cementos Cosmos aseguraron que “desde el punto de vista judicial no se puede decir nada más”, pero sí quisieron aclarar que con este auto la Audiencia Provincial no decide reabrir la causa, sino que “lo único que pide es que el juez que la archivó explique los argumentos por los que decidió no admitirla a trámite”.