El Campus del Bierzo se convierte en pionero en formación en Internet de las Cosas

El Instituto Nacional de Ciberseguridad, Incibe, y la Universidad de León (ULE) han formalizado en Ponferrada el acuerdo de colaboración por el cual el Campus universitario del Bierzo se convierte en pionero en formación sobre Internet de las Cosas (IoT), con la primera edición de ‘Certificado de formación permanente en Internet de las Cosas, Ciberseguridad y Aplicaciones’.

Esta titulación nace con vocación de continuidad y cuenta con el asesoramiento del Incibe y también apoyo económico, ya que 20 de los 25 alumnos inscritos actualmente están becados por el Instituto de Ciberseguridad. Su director, Félix Barrio, cree que se abre un “período apasionante” en el que se apuesta en el Bierzo por la formación de talento. Y es que éste es un “sector estratégico”, dijo. “Internet de las Cosas es algo, para los que todavía no se han percatado, que cada día es más frecuente. Desde esas pulseras que monitorizan los pasos que damos al día, a esos televisores que se conectan a internet, electrodomésticos, coches eléctricos.

"Todo está conectado a internet y necesitamos una generación de profesionales expertos en poder asegurar que esos dispositivos no son malos para las personas, no entrañan riesgos, no son susceptibles de ser atacados o no son susceptibles de provocar un daño no deseado cuando están, por ejemplo, en el quirófano de un hospital”, explicó Barrio durante la firma del convenio.

El director de Incibe recordó que se trata del primer acuerdo que este instituto firma con una universidad “y eso es muy importante”. “Apostar por la formación del talento en el Campus del Bierzo. Vamos a conseguir que las empresas y organizaciones tengan hasta 50 jóvenes profesionales formados, que se queden en el Bierzo y sean un sector competitivo”. Actualmente, hay ya diez empresas interesadas en ofrecer prácticas y contratar a los profesionales que obtengan este certificado.

Por su parte,4 el rector de la ULE, Juan Francisco García Marín, agradeció la disposición de Incibe para llegar a este acuerdo. “Tenemos la suerte de contar con ellos en León y todos los conocimientos y formación que dan es de excelencia. Además, contribuye económicamente a ello, con 20 becados. Y sobre todo, importante, se realiza aquí, en el Campus de Ponferrada, con lo que se incrementa la formación de posgrado en el Campus de Ponferrada. Esperamos que siga incrementándose”.

Las clases durarán seis meses. La formación cuenta con 24 créditos, divididos en cuatro módulos. El primero se centra en las tecnologías básicas para Internet de las Cosas. El segundo ofrece formación sobre dispositivos, servicios y protocolos. La tercera pata será la de la seguridad y la privacidad y el último módulo teórico sirve para que los alumnos puedan practicar en escenarios reales. A esta parte teórica se suman las prácticas en empresas, con un total de 425 horas para aplicar los conocimientos adquiridos.