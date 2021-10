El PP califica de “altamente decepcionante” la visita el presidente del Gobierno a Ponferrada

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha calificado como “altamente decepcionante” la visita del presidente del Gobierno, “por más que de nuevo el Partido Popular acertara al prever que no serviría para devolver al Bierzo nada de lo que este Gobierno le debe”.

“No se trata tanto de un reproche o de un lamento, como de una mayor decepción. El Bierzo que tanto le ha dado en el sector energético a España no puede sufrir el riesgo de que empresas de aquí se puedan ir a otros sitios porque el gobierno considera que están mejor en el litoral o que terminen cerrando porque el coste de la electricidad les saca del mercado al no producir a precios competitivos”.

El popular resalta que la visita de Sánchez “no puede ser más decepcionante, porque no arroja resultados tangibles ni hoy ni a corto plazo”. “Ya no se molesta ni en preparar algo, ni en ver previamente cómo puede ofrecer una compensación por el daño de su política de cerrar térmicas, porque “vino a uno de los lugares en que más se percibe su nefasta política energética y no ha hecho nada por paliarla. Quito térmica y empleo y sube el precio de la electricidad a las empresas locales electrointensivas y a unas familias que tiene muy difícil afrontar el invierno con estos precios de la luz”.

“Vino a un lugar con el que tiene una alta deuda: ni fondos de la transición justa, ni despegue de la Ciuden, ni fondos de reactivación. Vino a uno de los sitios que más maltrata el Partido Socialista, empezando por el ninguneo a los suyos en el Ayuntamiento con la denegación de subvenciones, que bien podía haberse corregido ayer anunciando alguna ayuda extraordinaria para una tierra que tiene mayores dificultades que otras. Pero una vez más, lo que está dispuesto a dar a Cataluña por sus apoyos independentistas parlamentarios se lo niega a Ponferrada”.

Concluyen los populares diciendo que “Sánchez se ha ido sin decir cuando abre el edificio de la Ciuden aunque está terminado desde que él es presidente sin abrirse, anunciando en una huida hacia adelante y sin dar el menor detalle esa espectacular reconversión al mundo rural”. “Ponferrada ya no está para vagos apuntes vacíos de contenido, sin fechas, sin compromisos, sin presupuestos y sin funciones concretas. Como tampoco está para un alcalde que ante ello calle y transige poniendo por delante de los intereses de la ciudad y de la gente, los de su partido y el servilismo con sus jefes. Como para arreglar algo de la autovía a Orense y conseguir mejoras ferroviarias. Al final, como siempre, Sánchez fuese y no hubo nada”.