Asprona Bierzo seguirá apostando por los Itinerarios de Inserción Sociolaboral

Asprona Bierzo entregó este jueves los diplomas de la II Promoción de los Itinerarios de Inserción Sociolaboral para Personas con Discapacidad, que completaron 30 usuarios de la entidad en las especialidades de jardinería, lavandería, recepción-ordenanza, limpieza, cocina y vendedor deportivo.

Según explicó la responsable de Formación y Empleo, Elena Fernández, el objetivo de este programa, que contó con una subvención de 33.895 euros en 2019, es favorecer la incorporación y mantenimiento del empleo de las personas con discapacidad intelectual que tengan especiales dificultades de inserción laboral.

Para ello, la iniciativa incluye medidas de orientación e intermediación laboral, formación prelaboral y laboral y apoyo en el empleo. Las actuaciones a realizar con cada usuario se diseñan de manera individualizada y teniendo en cuenta su situación personal, física, psíquica, social y familiar. “También se tienen en cuenta sus metas e intereses, intentando potenciar sus capacidades, así como trabajar las necesidades concretas que dificultan su acceso al empleo”, añadió Fernández.

Los programas tienen una duración de 180 o 200, según el perfil de cada usuario, con formación específica para cada especialidad, Prevención de Riesgos Laborales (PRL) y búsqueda de empleo, así como entrenamiento en habilidades sociales. A ello se suma formación y prácticas en el puesto de trabajo y prácticas en el Centro Especial de Empleo (CEE) de Asprona Bierzo y en empresas. Este año se ha contado para ello con la colaboración de Endesa, Decathlon, Eurest y Lavaltex.

Los itinerarios están destinados no sólo a usuarios de la asociación, sino también personas con discapacidad intelectual externas al centro. “Este año 27 personas pertenecían a la propia asociación y cuatro fueron externas”, explicó la responsable de Formación y Empleo.

El acto celebrado en la sede social de Asprona Bierzo en la calle Tercio de Flandes, contó con la asistencia de la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ponferrada, Lorena González, y el consejo de Bienestar Social del Consejo Comarcal del Bierzo, Antonio Cuellas, que entregaron algunos de los 30 diplomas, junto al presidente de Asprona Bierzo, Antonio Lorenzo, y el director general, Valentín Barrio.

“Lo más importante de todo es la oportunidad que se da a estas personas de tener un acercamiento al mundo laboral a través de la información, la formación y las prácticas, con el objetivo de incrementar su nivel de empleabilidad”, destacó Elena Fernández.

Una experiencia que todos han aprovechado, como destaca Ana Isabel López, que realizó sus prácticas en Endesa. “Ha sido una experiencia única, muy productiva, donde he aprendido muchas cosas y he visto como funciona. Es trato ha sido muy bueno”, explicó Ana Isabel. También muy positivas fueron las prácticas de Juan Carlos Martínez en la lavandería Lavaltex. “Tuve la oportunidad de ir a Lavaltex. Me trataron muy bien y yo no quería ya sólo hacer prácticas, quería trabajar allí”, recalcó.

De los 30 usuarios, sólo una persona ha conseguido convertir sus prácticas en un contrato indefinido. Es el caso de Mercedes Fernández, que ya forma parte de la plantilla de Decathlon Ponferrada. “Estoy orgullosa de hasta donde he llegado y quiero que más personas puedan tener la posibilidad que yo he tenido y puedan entrar a trabajar en otras empresas”, aseguró Mercedes, que insistió que “estoy orgullosa de mí misma y espero llegar a más”.

Asprona Bierzo acudirá a una nueva convocatoria para poner en marcha un nuevo programa de Itinerarios de Inserción Sociolaboral para Personas con Discapacidad en 2020, con la previsión de incrementar el número de participantes.