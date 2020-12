Libros al Aire- ¡Esto pica mogollón!

¡ESTO PICA MOGOLLÓN!

La seño de Arturo se enfada mucho con él, pero las distracciones permanentes del niño en clase enseñarán a la severa maestra que las humillaciones no sirven para nada. Este libro-cuento es una interesante reflexión para mostrar el peligro de “etiquetar” a los niños. La autora, Beatriz Ayala, se considera "una madre apasionada de la crianza positiva que ha encontrado en la inteligencia emocional y en los cuentos una manera de transmitir valores" a sus hijos. Con las etiquetas, "les estamos "casi obligando" a que se comporten de esa manera en la que les etiquetamos". "Unas por negativas y otras por positivas, las etiquetas encasillan al niño y le condicionan fuertemente en sus conductas". Evitar las etiquetas no es tarea fácil porque nos salen en automático. Hay que hacer una verdadera toma de conciencia y para ello, los padres podemos centrarnos en la acción que realiza el niño y no en el carácter (Editorial Laude-Edelvives).