Esteban Cruz, nadador de 80 años tras batir dos récords europeos: "El deporte te mantiene joven"

El veterano nadador batía en el Campeonato de Baleares Máster los registros europeos de 200 y 100 braza, así como el nacional en los 50 braza. Explica en DEPORTES COPE BALEARES lo que significa para él la natación