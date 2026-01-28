COPE
Esteban Cruz, nadador de 80 años tras batir dos récords europeos: "El deporte te mantiene joven"

El veterano nadador batía en el Campeonato de Baleares Máster los registros europeos de 200 y 100 braza, así como el nacional en los 50 braza. Explica en DEPORTES COPE BALEARES lo que significa para él la natación 

El nadador Esteban Cruz
Esteban Cruz

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

1 min lectura7:34 min escucha

