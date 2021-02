Libros al Aire- El próximo Papa

EL PRÓXIMO PAPA

El libro de George Weigel, uno de los teólogos estadounidenses más importantes, pretende ser un texto fundamental para todo católico al que le inquieten los problemas que hoy acechan a la Iglesia y que sienta vértigo ante un futuro aparentemente envuelto en brumas de incertidumbre. Ciertamente no sabemos quién será el próximo Papa, pero podemos intuir a qué desafíos habrá de enfrentarse y qué clase de dificultades entorpecerán su tarea. Aunque el autor no aspire a responder al primer interrogante, es teólogo, no adivino, sí arroja luz sobre el segundo. Con gran clarividencia enuncia uno por uno los quehaceres que el próximo pontífice no podrá eludir, los quehaceres que habrá de acometer con firmeza de espíritu y una ciega confianza en la gracia (editorial Homo Legens).