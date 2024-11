Los vecinos del casco antiguo amenazan con manifestarse si el alcalde de Ponferrada no les recibe para hablar de la semipeatonalización de la avenida del Castillo

Los vecinos del casco antiguo de Ponferrada han anunciado que convocarán al alcalde de la ciudad, Marco Morala, a un encuentro para hablar de las obras de semipeatonalización de la avenida del Castillo y transmitirle su oposición al proyecto presentado por el equipo de Gobierno.

Desde de la Asociación del Casco Antiguo han recalcado que Iván Alonso, concejal de Infraestructuras, ya no es un interlocutor válido. Ahora desde este colectivo tienen la esperanza de que el regidor sí acuda y les escuche. De lo contrario amenazan con salir a las calles de Ponferrada para mostrar su rechazo a este proyecto de la semipeatonalización de la avenida del Castillo.

“No lo vamos a tener en cuenta a Iván Alonso en ningún momento. No vamos a tener ningún tipo solicitud hacia a él. Le vamos a ignorar y las reuniones las queremos tener con el alcalde en un principio o con considere oportuno. También la concejala de Presidencia, Lidia Coca, nos valdría. Los dos estarían bien y también solicitamos que aparezcan los técnicos. Entendemos que que tienen que ser los técnicos los que tienen que dar explicaciones de este proyecto. Son los que han trabajado en el proyecto y no un político porque no va a tener el mismo conocimiento que un profesional”, ha apuntado el presidente Asociación del Casco Antiguo de la capital berciana, Luciano Arias.

“Aun no nos ha confirmado ni fecha y ni hora de la reunión que hemos solicitado al alcalde. Entendemos que tiene que ser antes del pleno de noviembre. Es lo que exigimos. Si no nos atiende amenazamos con convocar una manifestación”, ha añadido.