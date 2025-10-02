El PP recupera la Alcaldía de Villafranca del Bierzo (León) tras la renuncia de Anderson Batista

El Partido Popular ha recuperado la Alcaldía de Villafranca del Bierzo (León) después de que Anderson Batista, regidor socialista desde 2023, presentara su renuncia en un pleno extraordinario. El nuevo alcalde es José Manuel Pereira, que se convierte en regidor al ser cabeza de la lista más votada en las últimas elecciones, tras lograr los votos de su grupo y la abstención del resto de concejales.

La sesión plenaria comenzó con dudas sobre su legalidad, planteadas por el grupo de no adscritos, aunque el secretario municipal la avaló.

Batista se marcha con duras críticas

Tras la votación, Batista ofreció una rueda de prensa en la que explicó su decisión, asegurando que llega tras un “límite personal y político”. El ya exalcalde denunció haber sufrido “bloqueos, chantajes, calumnias, acoso social y racismo”, y apuntó directamente contra el edil de Coalición por el Bierzo, Santiago Castelao, a quien responsabilizó de “intrigas y manipulaciones” que dinamitaron el pacto de gobierno.

También fue muy crítico con sus excompañeros socialistas, que abandonaron el ejecutivo en abril para pasar al grupo de no adscritos, y con el PSOE provincial, al que reprochó su “ausencia” y falta de apoyo en los momentos más delicados.

“Me fui convirtiendo en un obstáculo a las pretensiones de Castelao”, afirmó Batista, quien aseguró que deja el cargo con tristeza, pero también con el orgullo de haber intentado cumplir con sus compromisos como alcalde más joven de la historia de la villa.

Recurso del PSOE y petición de dimisión total

El PSOE de León anunció que recurrirá el pleno extraordinario al considerar que no cumplía los plazos legales. Además, reclamó a Batista que entregue también su acta de concejal para facilitar la estabilidad en el municipio.

“Agradecemos el trabajo realizado por el alcalde saliente, pero pedimos responsabilidad. Entregar el acta es el paso necesario para que Villafranca siga contando con un gobierno progresista”, señaló el secretario de Política Municipal del PSOE, Octavio González.

Pereira vuelve a la Alcaldía con un mensaje de unidad

Por su parte, el nuevo alcalde, José Manuel Pereira, se mostró emocionado de volver a regir el destino de Villafranca, aunque advirtió que la situación del Ayuntamiento es complicada.

“No es momento de triunfalismos, esta nueva etapa es fruto de las circunstancias”, señaló. Pereira aseguró que afronta el reto con “humildad, responsabilidad y respeto”, y pidió la colaboración de toda la corporación municipal para superar los próximos desafíos.