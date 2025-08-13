Ponferrada (León) activa un Comité de Coordinación ante el incendio de Llamas de Cabrera y el desalojo de Peñalba de Santiago

El Ayuntamiento de Ponferrada ha puesto en marcha un Comité de Coordinación para gestionar todas las actuaciones derivadas del incendio forestal declarado en Llamas de Cabrera, que ha motivado el desalojo preventivo del núcleo de Peñalba de Santiago. La decisión se tomó tras la orden emitida por el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) con el objetivo de proteger tanto a los vecinos como a los visitantes que se encontraban en la localidad.

Integrantes y funciones del Comité

El órgano está formado por representantes de los principales servicios municipales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En él participan el Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Ponferrada, la Policía Municipal, la Policía Nacional, la Guardia Civil, Protección Civil, el Área de Ingeniería Municipal y el Servicio Municipal de Aguas.

Entre sus competencias se encuentra la coordinación del desalojo ordenado de la población, la reubicación temporal de las personas evacuadas en el Pabellón Lydia Valentín y la garantía de su abastecimiento y atención básica durante el tiempo que dure la emergencia.

Seguridad y bienestar, prioridades

Durante la reunión de constitución, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, destacó que “la principal preocupación son las personas, tanto los vecinos de Peñalba como los turistas que se encontraban en la localidad”. Añadió que todas las medidas tienen carácter preventivo y buscan “garantizar la seguridad y el bienestar de todos los afectados”.

El regidor también anunció que el Ayuntamiento ha puesto todos los medios municipales a disposición de los servicios de extinción de la Junta de Castilla y León, que coordina las labores para frenar el avance del fuego.

Seguimiento constante de la emergencia

El Comité de Coordinación celebrará reuniones periódicas para evaluar la evolución del incendio y, en caso necesario, proponer nuevas medidas al Puesto de Mando Avanzado (PMA), con el que mantiene comunicación y coordinación constante desde el inicio de la crisis.

El incendio de Llamas de Cabrera, que afecta a una zona de alto valor natural en la comarca del Bierzo, mantiene en alerta a las autoridades por su proximidad a áreas pobladas y por las condiciones meteorológicas que dificultan las labores de extinción.