Objetivo cumplido: un deportista cruza nadando el Estrecho de Gibraltar para reclamar oncólogos en El Bierzo (León)

Ponferrada - Publicado el 08 may 2025, 09:59

El conocido deportista y natural del Bierzo (León) Miguel Martínez Basurko ha completado a nado, en algo menos de cinco horas, los 18 kilómetros que separan España de África por el Estrecho de Gibraltar y así ha cumplido el acto reivindicativo y solidario promovido por la plataforma Oncobierzo para reclamar oncólogos para la comarca de El Bierzo (León).

El ultrafondista de Villafranca del Bierzo se lanzó al agua del Estrecho a primera hora de este miércoles, tras varios días en Tarifa esperando a que las condiciones climatológicas y del mar le permitiesen iniciar este reto.

Tras casi cinco horas nadando, Basurkó llegó a la costa africana y mostró con orgullo la bandera del Bierzo donde se podía leer ‘Algún día es mucho tiempo’ lema de la plataforma Oncobierzo.

La falta de especialistas de Oncología en el Hospital del Bierzo de Ponferrada y la lucha emprendida por Oncobierno animaron al berciano a afrontar este reto para reclamar soluciones para las personas que sufren esta enfermedad y luchan a diario para salvar sus vidas. Basurko conoce muy bien esta lucha ya que su mujer falleció a causa de un cáncer.

BASURKO MUY EMOCIONADO

“Esto es por mi gente. Por todos los enfermos que pelean cada día sin descanso. Por Rosi, que ya no está… He nadado con el corazón más que con la mente, pero con el alma en paz. Cada uno de los que luchan por esta enfermedad tienen el mérito, no yo”, ha declarado Basurko a COPE.