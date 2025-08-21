Un nuevo incendio en El Bierzo (León) obliga a desalojar Colinas del Campo e Igüeña

La ola de incendios que azota la comarca del Bierzo, en la provincia de León, suma un nuevo foco preocupante. Un incendio declarado en la localidad de Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, perteneciente al municipio de Igüeña (León), ha obligado a desalojar a todos sus vecinos, tanto en el propio pueblo como en la capital municipal. Los afectados han sido trasladados de manera preventiva al pabellón de deportes de Bembibre, donde reciben asistencia y alojamiento provisional. Nivel 2 de peligrosidad

El incendio ha sido catalogado como de nivel 2 de peligrosidad, lo que implica riesgo para la población y necesidad de medios externos para su control. Según explicó el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, todo apunta a que podría tratarse de un fuego provocado intencionadamente, una hipótesis sobre la que ya trabaja la Guardia Civil.

Diego lanzó un mensaje de indignación y firmeza: “Después de dos semanas trabajando a pulmón y arriesgando operativos, pidiendo colaboración de otros territorios de España y también del extranjero, no sé qué puede tener una persona en la cabeza para ir a prender y poner en peligro al propio operativo. No se entiende”.

Preocupación por la cercanía con otros fuegos

El nuevo incendio se sitúa relativamente cerca del declarado en Fasgar, en el municipio de Murias de Paredes, que amenaza a la localidad de Salientes en Palacios del Sil. Allí se han tenido que evacuar a unas 300 personas, en una de las operaciones de mayor envergadura de los últimos días.

Mejora en Yeres y el entorno de Las Médulas

En paralelo, llegan noticias más positivas desde otros focos. El incendio de Yeres, que afecta al entorno del paraje de Las Médulas, ha bajado de nivel 2 a nivel 1, lo que supone una menor peligrosidad y la retirada de parte de los medios desplazados. Regresan vecinos a Valdueza, Compludo y Molinaseca

La situación también mejora en Llamas de Cabrera, que se mantiene en nivel 2, pero con la novedad de que los vecinos de Montes de Valdueza, Pobladura de la Sierra, El Acebo y Riego de Ambrós ya han podido volver a sus casas tras varios días evacuados.

Algo similar ocurre en Espinoso de Compludo, Carracedo de Compludo, Palacios de Compludo y Compludo, donde los habitantes han regresado con restricciones y bajo confinamiento urbano, como medida de seguridad ante posibles rebrotes. Anllares y Gestoso, en evolución positiva

El incendio de Anllares del Sil, en el municipio de Páramo del Sil, evoluciona de forma favorable, aunque la atención se centra ahora en el Valle de Fornela, por ser la zona con mayor riesgo de propagación.

También mejora la situación en el incendio de Gestoso, que se originó en Galicia y ha entrado en territorio berciano por Oencia. Los equipos de extinción apuntan a que lo peor podría haber pasado, aunque la vigilancia sigue siendo máxima.

Una comarca exhausta

En total, la comarca del Bierzo lleva dos semanas de lucha intensa contra las llamas, con cientos de efectivos desplegados —brigadas forestales, bomberos, Guardia Civil y voluntarios— además de medios aéreos llegados de otras comunidades autónomas e incluso apoyo internacional.

Las autoridades destacan el enorme esfuerzo de los operativos y la solidaridad vecinal, aunque insisten en que la situación aún no está cerrada. “Se ha avanzado mucho, pero el riesgo de nuevos focos y rebrotes sigue siendo alto”, subrayan desde la Junta. Prudencia y vigilancia máxima

Aunque la tendencia general es de mejoría en varios puntos, las administraciones llaman a mantener la máxima cautela. El viento, las altas temperaturas y la posible acción humana son factores que pueden reactivar las llamas en cualquier momento.

La prioridad inmediata es contener el incendio de Colinas del Campo de Martín Moro Toledano en Igüeña, proteger a la población y consolidar los avances logrados en los frentes que ya muestran evolución favorable.