Un menor de 15 años roba un coche, conduce drogado y provoca un accidente en la A-6 en Ponferrada (León)

La Guardia Civil investiga a un menor de 15 años como presunto autor de tres delitos graves tras protagonizar un accidente de tráfico en la autovía A-6, a la altura del término municipal de Ponferrada (León). El joven conducía un coche sustraído sin tener carné y bajo los efectos de las drogas, según confirmaron fuentes oficiales.

Los hechos ocurrieron el pasado martes, 5 de agosto, cuando la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de León tuvo conocimiento de un siniestro vial. El accidente consistió en una salida de vía por el margen derecho y posterior colisión contra una barrera de protección metálica, en uno de los enlaces de la carretera N-VI, en las inmediaciones de Ponferrada.

Coche robado en Herrerías en Vega de Valcarce (León)

Durante la investigación, los agentes de la Agrupación de Tráfico determinaron que el conductor del turismo accidentado era un menor de 15 años de edad, que había robado el vehículo horas antes en la localidad berciana de Herrerías, en el municipio de Vega de Valcarce (León).

El joven carecía del permiso de conducción obligatorio y fue sometido a un test de detección de drogas. La prueba arrojó un resultado positivo en THC (cannabis) y cocaína, lo que implica un claro riesgo para la seguridad vial.

Tres delitos y custodia bajo sus padres

Tras completar la investigación, la Guardia Civil trasladó las diligencias correspondientes a la Fiscalía de Menores de León. El menor está siendo investigado por la presunta comisión de los tres presuntos delitos: hurto de vehículo a motor, conducción sin haber obtenido nunca el permiso, y conducción bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

Una vez finalizadas las actuaciones, el menor fue entregado a sus progenitores, con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.

Riesgo para la seguridad vial

La Guardia Civil recuerda la gravedad de este tipo de conductas, especialmente cuando implican a menores, y reitera la importancia de la colaboración ciudadana para prevenir situaciones que puedan suponer un peligro para el conductor, los ocupantes del vehículo y el resto de usuarios de la vía.