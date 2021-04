Los médicos del Hospital del Bierzo se quejan de falta de profesionales

Los médicos del Hospital del Bierzo se han quejado a través de una carta de falta de profesionales en el centro médico de referencia de la comarca. El escrito ha sido remitido a los medios de comunicación por parte de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública. “En los últimos años hemos asistido a un deterioro paulatino de la asistencia sanitaria en nuestro Hospital. Deterioro debido a la mala planificación mantenida desde hace varios años y que ha afectado a servicios como, por ejemplo.: Urología, Radiología, Neumología, Dermatología, Pediatría, Cirugía General, ORL, Cardiología, Oftalmología, o Traumatología… en los cuales, globalmente, solo están cubiertas el 65% de las plazas estructurales y en algunas especialidades como Radiodiagnóstico el 50%, Dermatología el 22% y Cardiología el 21%”, apuntan los facultativos.

Además, remarcan que esta situación se ha visto agudizada con la crisis del servicio de Oncología. “Las bajas laborales de tres compañeros oncólogos y la renuncia de del cuarto demuestra la incapacidad de nuestros rectores de buscar una solución que funcione a corto, medio y largo plazo sin que se pierda la identidad del Hospital del Bierzo, que no se olvide es el referente sanitario para una población de 150.000 personas, es lo que nos mueve a escribir esta carta”.

Apuntillan que “la solución parche en forma de oncólogos provenientes del CAULE que han venido y vendrán por la tarde a pasar consulta con el apoyo de uno o dos residentes de último año por las mañanas, que podría comprenderse como una solución muy temporal esconde la intención de que el servicio de Oncología de nuestro Hospital desaparezca para quedar convertido en un apéndice ambulatorio del Servicio de Oncología del Complejo Hospitalario de León. En estos momentos los pacientes oncológicos son atendidos en horario de tarde con una organización que no se adecúa a la de nuestro Hospital (ejemplo es el deterioro de los Comités Oncológicos en los que se deciden los tratamientos al faltar los oncólogos que sólo estarían de tarde) y que pretende se cambie en función de sus intereses como si nuestro Hospital no tuviera entidad propia”.

“Se argumenta que nuestros oncólogos no pueden ser sustituidos por otros porque no hay oncólogos dispuestos a trabajar en nuestro Hospital y no por culpa de las instituciones sanitarias sino por culpa del propio Bierzo, o sea el Bierzo es un fangal donde nadie quiere venir a trabajar. Falso, como muy bien decía la consejera de Sanidad e incluso la exministra de Sanidad María Luisa Carcedo, no faltan médicos solo están mal distribuidos. Pedimos que no creen plazas ficticias en grandes hospitales de nuestra comunidad, basándose en interés locales, hasta que no se cubran todas las plazas estructurales necesarias en cada uno de nuestros Hospitales desde el más pequeño al más grande”.

Por último, recuerdan que en el año 2019 se diagnosticaron en el Bierzo y Laciana 860 tumores malignos nuevos. “¿Qué oncólogo cercano se ocupará de ellos? ¿Quién será su oncólogo de confianza? ¿Qué estructura cercana y cómoda para el paciente se encargará de su diagnóstico, tratamiento y seguimiento? ¿Los pacientes oncológicos del Bierzo serán los últimos de la cola, serán pacientes de segunda como ya viene ocurriendo con pacientes de otras especialidades (trauma…) desde hace tiempo?”, se preguntan los médicos del Hospital del Bierzo.