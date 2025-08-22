Los incendios en El Bierzo (León) se mantienen estables, aunque se reactiva el fuego en Anllares del Sil

Los incendios que afectan a la comarca del Bierzo siguen estables en su evolución, aunque la reactivación del fuego en Anllares del Sil, en el municipio de Páramo del Sil, obligó a desalojar la localidad de Anllarinos. Cinco vecinos tuvieron que abandonar sus viviendas de manera preventiva.

Anllarinos del Sil (León) Foto: Escapadarural.com

SIGUEN EVACUADOS LOS VECINOS DE COLINAS DEL CAMPO Y DE IGÜEÑA

El delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, confirmó que el incendio de Colinas del Campo de Martín Moro Toledano continúa en nivel 2 de peligrosidad. Los vecinos de esta localidad y de Igüeña se encuentran desalojados y han sido trasladados al pabellón de deportes de Bembibre, donde reciben asistencia y alojamiento provisional. Según señaló el delegado, todo apunta a que este fuego pudo haber sido provocado de manera intencionada.

Las Médulas, en vigilancia

En cuanto al incendio de Yeres, que afecta al entorno de Las Médulas, se mantiene en nivel 1. Aunque no existe riesgo para la población, se mantiene una vigilancia activa por su cercanía a este paraje declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Evolución positiva en Cabrera y Oencia

Por su parte, el incendio de Llamas de Cabrera sigue en nivel 2, aunque evoluciona de forma positiva gracias al trabajo de los equipos de extinción. También mejora el incendio de Gestoso, que entró en la provincia desde Galicia y afecta al municipio de Oencia, donde se espera una evolución favorable en las próximas horas.

Expectativas de mejora

Las previsiones apuntan a que la mayoría de los incendios en el Bierzo permanezcan estables y que, si se mantienen las condiciones meteorológicas, en las próximas horas pueda haber buenas noticias.

Las autoridades insisten en que la situación sigue siendo delicada y piden a la población prudencia y colaboración, especialmente en las zonas de acceso restringido.