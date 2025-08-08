Dos personas, de 87 y 81 años, heridas tras caer con su vehículo por un barranco en Barjas (León)

Un hombre de 87 años y una mujer de 81 resultaron heridos en la tarde de este jueves, tras sufrir un accidente de tráfico en la localidad berciana de Barjas, en la provincia de León. El turismo en el que viajaban se salió de la vía por causas que se investigan y cayó por un barranco en un tramo de la carretera LE-5105.

El suceso se produjo alrededor de las 16:10 horas. Según informaron fuentes del 1-1-2 de Castilla y León, varias personas que presenciaron el accidente bajaron por el desnivel en un primer momento para intentar auxiliar a los ocupantes del vehículo hasta la llegada de los servicios de emergencia.

GRAN DESPLIEGE EN EL RESCATE

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron los Bomberos de Ponferrada, encargados de realizar el rescate, así como una UVI móvil del Servicio de Emergencias Sanitarias de Castilla y León, un equipo médico del centro de salud de Villafranca del Bierzo y una ambulancia de soporte vital básico.

TRASLADADOS AL HOSPITAL DEL BIERZO de ponferrada (león)

Tras ser rescatados, ambos heridos fueron estabilizados en el lugar del accidente y posteriormente trasladados al Hospital del Bierzo de Ponferrada, donde quedaron ingresados para su valoración y atención médica. Por el momento, no han trascendido detalles sobre su estado de salud.

preocupación entre los vecinos

El accidente provocó gran inquietud entre los vecinos y personas que circulaban por la zona, debido a la dificultad del acceso al lugar del siniestro, en una vía de montaña con tramos especialmente peligrosos. La Guardia Civil se encargó de regular el tráfico y abrir una investigación para determinar las causas exactas del accidente.