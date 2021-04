DOMINGO DE PASCUA

Para nosotros que ya hemos celebrado la Vigilia Pascual el Domingo de Pascua, es un día alegre desde el primer momento. No lo fue así para los discípulos que se encerraron por miedo a sufrir la persecución y muerte del Maestro. Creyeron que la muerte de Jesús sería el final trágico de todas sus esperanzas. Por eso, cuando María Magdalena les comunica que habían ido al sepulcro y el Maestro no estaba, Pedro y Juan se dirigen apresuradamente hacia el túmulo que encuentran vacío, pero no son conscientes, entonces de que Cristo había resucitado.

La Magdalena se queda allí y al ver a dos ángeles les dice: “Se llevaron a mi Señor y no sé dónde lo pusieron”; a continuación, ve a un hombre y creyendo que era un hortelano le pregunta: “Señor, si lo llevaste tú, dime dónde lo pusiste y yo lo recogeré” (Juan 20, 1 -15).

Era Jesús, pero ella todavía no lo había reconocido. Jesús, la llama por su nombre y entonces se echa a sus pies. Cuando dice a los discípulos: “He visto al Señor”. Ellos no lo creen. Después de varias apariciones los apóstoles se convencen de que Jesús realmente resucitó, aunque transformado, porque entra y sale donde ellos están, pese a tener las puertas y las ventanas cerradas. Ese Jesús que se les aparece, es el mismo que había sido crucificado. Ellos vieron y creyeron. De la actitud de Tomás viene la frase que oímos con frecuencia. “Y como Santo Tomás, si no veo no lo creo".

Todo eso que ellos vivieron debió causarle un impacto tan fuerte que pasaron de ser unos tímidos y asustados discípulos a ser testigos inquebrantables en la resurrección de Jesús, aunque les costara la vida.

Gracias a esa fe inquebrantable en la resurrección, pudieron propagar el mensaje de Jesús que se mantiene vivo hasta nuestros días. La liturgia del domingo nos lo duce: “El cordero redimió a las ovejas. El dueño de la vida que había muerto, reina vivo".





