Descubrimos a Verónica Conde, una de las impulsoras del Club Deportivo de Sirenas y Tritones de Ponferrada

La berciana Verónica Conde es una de las impulsoras del Club Deportivo de Sirenas y Tritones de Ponferrada. Esther Peñalba Aller la ha entrevistado en el Mediodía COPE en la provincia de León y nos ha contado su historia.

Verónica Conde Blanco nació en Ponferrada el 3 de mayo de 1983. Desde el año 1.989, asistió a clases de una de sus mayores pasiones: el dibujo y la pintura. En el año 2001 finalizó sus estudios de Ilustración y Diseño Gráfico en la Escuela de Artes ‘Pablo Picasso’ en La Coruña.

Lleva más de 15 años trabajando en el sector del arte y la animación. Ha ilustrado varios libros y cuentos para editoriales bercianas, ONG’s, diseño publicitario para empresas, murales, encargos personalizados, entre otras cosas.

En 2008 (momento en el que regresó al Bierzo) creó ‘Shinigami Cómics’, tienda referente en el Bierzo del universo del cómic y merchandising. También ha trabajado en ludotecas, campamentos, cuentacuentos, actuado en colegios de todo el Bierzo, asociaciones, realizado animaciones culturales en bibliotecas, rutas teatralizadas, y todo tipo de actividades enfocadas al arte en general, la cultura, el ocio, la enseñanza didáctica y divulgación.

Actualmente trabaja impartiendo clases de acuarela a niños y mayores, realizando talleres de distintas temáticas en centros relacionados con su carrera, los cuales alterna con los encargos de ilustración tanto por parte de particulares como empresas y su nuevo proyecto desde 2013: ‘Verónica Mermaid’, en el cual, de una manera visual muy potente, realiza actividades y eventos enfocados al cuidado de la naturaleza, los océanos y todas las criaturas que lo pueblan, mezclando para ello un toque de fantasía, con actividades didácticas y educativas , el deporte, la diversión y la emoción como principal eje del proyecto.

“Mi historia como sirena comienza en la infancia, la cual pasé rodeada de libros, cuentos y dibujos. Con 4 años ya tenía claro que mis pasiones eran el arte y la naturaleza, y más tarde, la enseñanza. Como siempre fui muy curiosa e inquieta. Con 5 años empecé a asistir a clases de dibujo y rara era la vez que no dibujase el mar o algo relacionado con ello... ¡Oh, sirenas! Cómo alucinaba con ellas”, recalca Verónica Conde.

Además, apunta que “siempre disfrutaba estando en agua y cuando por fin, con 6 años vi, toqué y sentí por primera vez el mar, me invadió tal sensación que a día de hoy no sé muy bien describirla, es algo de tal rotundidad, que puede darte una fuerza para tomar una decisión tremendamente difícil, te da una claridad, que no sabes de dónde ha salido pero que ahora la tienes y antes no la tenías. Empiezas a ver talentos que no sabías que tenías y también algo que no es agradable de ver, pero que es necesario: te enfrenta directamente con tus miedos para vencerlos. Era tal la sensación de calma, de quietud, de paz, poder disfrutar viendo cómo se desarrollaba la vida bajo el agua, su gran abundancia, sus criaturas”.

“No tardé mucho en descubrir y ver que no era todo tan maravilloso, nuestros mares, océanos y naturaleza en general, cada año que pasa, están ante un mayor peligro de destrucción y es nuestra responsabilidad cuidarlos porque nos han dado y nos dan la vida”.

Desde 2013, aúna sus tres 3 pasiones mezclando el arte de la danza y el baile, la apnea y el teatro en la superficie a través de bellos cuentos e historias sobre el mar. Transmitir mis conocimientos sobre nuestros ecosistemas y no sentir miedo al agua, sino respeto y cuidarla, disfrutarla y vivir la experiencia de superar esos no puedo y que sólo pasen dos minutos y sí puedas”.

“Ese momento, es el que atestigua que ser sirena, merece la alegría. Ser sirena para mí, es algo con un valor educativo muy grande, ya que, por medio de la diversión y el conocimiento, se crea un mundo de emociones que unen y crean ese vínculo de interés, cariño y cuidado por el mar, las especies y su entorno, además de fomentar y desarrollar valores como el compañerismo, la unidad, el respeto, el civismo, la igualdad, la equidad, la confianza”,

“Ver día a día, semana tras semana en cada clase, en cada cuentacuentos, en cada taller... cómo niños y adultos ganan confianza, mejorando y aprendiendo valores como la autosuperación, la amistad, la cooperación, la creatividad, la motivación, la valentía, el estar presente en el momento y disfrutarlo... y así crecer, desarrollarse siendo mucho más conscientes de sí mismos, de nuestro entorno y sobre todo siendo ¡más felices! Ver todo eso y esas sonrisas... es el mayor regalo del mundo para mí”.

Para terminar, hace una invitación. “Me gustaría invitaros a todos y todas, a que conozcáis este maravilloso mundo, que os unáis a disfrutar de un deporte increíble que podría explicaros con cien mil palabras que dará igual, porque jamás igualarán a lo que vais a sentir. Palabra de Sirena”, finaliza.