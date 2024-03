Con perspectiva- “Ius Osculi”

“Ius Osculi”

‘Ius Osculi’ o derecho de beso, aunque en principio parezca lo contrario, era ésta una ley poco romántica que en la Antigua Roma se aplicaba a las mujeres “respetables”, por la que se establecía que no sólo el marido sino también el padre, los hermanos y primos de una mujer tenían derecho a besarla en la boca para asegurarse de que su aliento no olía a vino, pues las mujeres tenían terminantemente prohibido catar el néctar del dios Baco, ya que se consideraba que el estado de embriaguez podía inducidas a cometer adulterio e incluso se pensaba que el vino poseía propiedades abortivas.

En el caso de que esta primitiva y dudosa prueba de alcoholemia diera “positivo” la mujer podía ser repudiada o castigada severamente por su marido o en ausencia del mismo, por sus familiares más directos, sin necesidad de un juicio público. La mujer podía ser encerrada en una habitación, apaleada o asesinada impunemente, ya que la palabra de su tutor legal era suficiente como prueba.

Según la tradición, esta norma habría sido instituida ‘Ab Urbe Condita’ por Rómulo y estuvo vigente hasta la época de Tiberio (14-37 d.C.) emperador que intentó prohibirla o al menos limitarla a aquellos casos en los que existiera una sospecha fundada de que la mujer en cuestión había estado bebiendo. Esta práctica acabó por extinguirse por motivos de salud, porque la costumbre de besarse cada día con diversos parientes favorecía la transmisión de enfermedades, especialmente el herpes labial, que acabó por convertirse en pandemia.

Sin embargo, no todas las mujeres estaban obligadas a cumplir con esta norma, un mundo aparte lo constituían las llamadas ‘probosae’ (desgracia das), un término que englobaba todas las ocupaciones que los romanos no consideraban “respetables” en una buena mujer. Así, prostitutas, bailarinas, actrices o cantantes no estaban sometidas a esta ley.





