Con perspectiva- “Festival de leyenda”

“FESTIVAL DE LEYENDA”

Cúpula de estrellas, magia al amor de la lumbre, el corazón de la gaita amiga hiriendo la noche en esa comunión perfecta entre cielo y tierra. Xuntanza, queimada, conxuros, alcuza de tradiciones, aquelarre de sonidos, ulular de lechuzas, bramar del viento, crepitar del fuego , anaranjada brasa que anima al tixolo en su fecundo vientre, magosto de gentes, trasgos e meigas, encantamiento de lenguas, tributo a la cultura, al folclore de una Galicia hermana, tan nuestra, tan cercana, en el marco del Año Xacobeo, en ese festival de leyenda que en su IX edición se ha convertido en un clásico, en un referente el estival de Villar de los Mundos, en una localidad de asombrosa belleza Los Barrios de Salas (Salas, Lombillo y Villar) que posee un patrimonio arquitectónico y natural de excelencia, declarado recientemente BIC el hilo conductor, como no podía ser de otra manera este año, es el Camino de Santiago. Maestro de ceremonias, nuestro afamado gaitero Jorge Prada Merayo, orgullo de el Bierzo, ilumina ese cartel que invita a soñar. Las bandas de gaiteros llegadas de León, Zamora y Galicia para la ocasión, dirigidas por la Banda de Gaitas de Ourense preñaron de magia una gélida noche de noviembre única e irrepetible que contó como es costumbre con una embajadora de lujo Uxia que presentó su último trabajo ‘Coplas e Historias do Camino de Santiago’ acompañada de Germán Díaz, uno de los zanfonistas más importantes del mundo. Carolina Rubirosa sembró la emoción entre los asistentes con un maravilloso concierto acústico realmente inolvidable, Magín Blanco haría las delicias de los más pequeños con una selección de canciones compuestas a modo de narración y Celine Girardon, prestigiosa terapeuta forestal francesa afincada en Vigo nos sumergió en el mundo onírico de la naturaleza con su baño de bosque. El hechizo de la luna, el vino y el sonido de las gaitas complacieron a Dagda, Devia y Aromo que no dudaron en unirse a este, su memorable homenaje.





SILVIA RODRÍGUEZ, COLABORADORA DE COPE BIERZO

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana ‘Con otra perspectiva’ en Cope.es/Bierzo.

Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, decidió estudiar esta carrera porque le apasiona la lengua y especialmente la literatura. Además, le encanta leer, escribir y escuchar buena música. Es feliz trabajando en equipo y entiende “que estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”.

Además, es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una gran labor en nuestra comarca. Enamorada de su profesión, la enseñanza. Es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal.

Se define como una persona vital, alegre, optimista y sobre todo con gran sentido del humor. Además, ha realizado el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del andaluz Miguel Velasco Nevado.









