Con perspectiva- Apuntes de moda “Chelsea Look”

“CHELSEA LOOK”

Una prenda provocadora y atrevida revoluciona el panorama de la moda en los años 60 e irrumpe con fuerza en el armario femenino de la mano de la diseñadora británica Mary Quant, que acababa de inaugurar su boutique ‘Bazaar’ en el mítico barrio londinense de King's Road, intentando hacerse un hueco en el difícil mundo de la moda, boutique que se convertiría en el punto de encuentro de adolescentes y jóvenes veinteañeras realmente entusiasmadas por los diseños desenfadados y originales de Quant. En sus escaparates lucían novedosas prendas, diseños frescos, de líneas simples y colores vivos que dieron nombre al conocido ‘Chelsea Look’ que contrastaba con aquel estilo rígido y aburrido heredado de los años 50. Pantalones de campana, jerséis de punto combinados con cinturones y botas altas hacían las delicias de aquellas jovencitas deseosas de romper con lo establecido. Mary Quant supo captar a la perfección el espíritu rebelde y las ansias de cambio que demandaba aquella generación e interpretarlo de la manera más simple dando un tijeretazo a las anticuadas faldas Midi. Nace entonces la minifalda, considerada un símbolo de la liberación femenina y bautizada con este nombre por el no menos famoso utilitario ‘Mini’ que conquistó a la sociedad británica de la época. Grupos musicales como The Rolling Stones y The Beatles hicieron el resto con sus letras pegadizas y su vestimenta ‘Mod’.

Más tarde, modistos como Pierre Cardin, Ungaro y André Courrèges la presentaron en sus desfiles revestida de un halo de elegancia y glamour, convirtiéndola en un clásico atemporal alejada del escándalo de sus comienzos. Brigitte Bardot, Audrey Hepburn, la legendaria Twiggy y la mismísima Jackie Kennedy contribuyeron a popularizar esta prenda encandilando a las más escépticas y a sus enemigos más encarnizados.

Este revolucionario diseño le valió a Mary Quant, además del reconocimiento internacional, el título de oficial de la Orden del Imperio Británico por su contribución al mundo de la moda.

Tanto es así, que el 10 de julio es el día dedicado a esta icónica prenda que pese a los años se muestra impermeable a los caprichos de la moda.

Foto: Itshoes.com



SILVIA RODRÍGUEZ, COLABORADORA DE COPE BIERZO

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana ‘Con otra perspectiva’ en Cope.es/Bierzo.

Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, decidió estudiar esta carrera porque le apasiona la lengua y especialmente la literatura. Además, le encanta leer, escribir y escuchar buena música. Es feliz trabajando en equipo y entiende “que estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”.

Además, es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una gran labor en nuestra comarca. Enamorada de su profesión, la enseñanza. Es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal.

Se define como una persona vital, alegre, optimista y sobre todo con gran sentido del humor. Además, ha realizado el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del andaluz Miguel Velasco Nevado.

