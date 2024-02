Cerca de 200 agricultores y ganadores bercianos alzan la voz en Ponferrada

El sector agroalimentario del Bierzo ha salido este jueves a la calle para reivindicar menos burocracia e igualdad para competir con productos de otros países. Cerca de 200 agricultores y ganadores se han dado cita en esta protesta que arrancó a las nueve de la mañana en Carracedelo y que tuvo su epicentro en Ponferrada donde se dio lectura a un manfiesto.

Ha sido una movilización convocada por las asociaciones, sindicatos y cooperativas del Bierzo, que se sumarán también a la que está prevista para el viernes 23 de febrero, en León. Antes han querido dejar constancia de su malestar en su propia zona, al igual que lo están haciendo agricultores de toda España.

“Nos movilizamos por la burocracia que tenemos detrás; los precios injustos que hay; la mercancía que se compra a terceros países a unos costes muy bajos contra los que no podemos competir. Nos han restringido la mayor parte de los productos fitosanitarios y no podemos competir. Queremos igualdad porque nos están aplastando”, han apuntado los agricultores en los micrófonos de COPE Bierzo.

Los agricultores y ganaderos esperan que estas protestas sirvan para que las administraciones les escuchen y muevan ficha. “A ver lo qué dicen los señores políticos. Creo que tenemos opciones de conseguir algo. Tenemos muchos motivos para que nos escuchen. Nos va en ello nuestra forma de vida. Los problemas que tenemos en el Bierzo son algo diferentes a los que sufren en otras zonas, especialmente en los costes de mano de obra y la dificultad para conseguirla”.

“La burocracia nos ata, pasamos mas tiempo haciendo papeles que en la finca. Si ahora nos meten el cuaderno digital será peor. A nada que te despistes, el sistema salta e igual te acarrea sanciones. Nos movilizamos para que nos escuchen y se corrijan los problemas”.

Desde la Asociación de Alimentos de Calidad del Bierzo su presidente, Pablo Linares, se mostró muy satisfecho por la respuesta a esta convocatoria. “Los problemas que tenemos son graves y esperemos que las administraciones esperen a mover ficha. Está claro que un sector estratégico, uno de los más estratégicos que puede tener el país, tiene que ser en estos momentos el centro de la preocupación de las administraciones que tienen competencias y deben solucionar los problemas”, manifestó.

Por su parte, el presidente de la Asociación Berciana de Agricultores, Dani Franco, realizó un balance positivo de esta movilización. “Esta movilización es clave. El Bierzo no se podía quedar atrás. Aquí no puede hacer la guerra cada uno por su cuenta. Hay que unirse. Las autoridades nos tienen que escuchar. No es normal que a mí me pongan unas reglas y a países externos les pongan otras más benévolas”.