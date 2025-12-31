Brillos, glamour y fiesta: así se vive la noche más larga del año

Empieza la cuenta atrás para despedir el año y saludar efusivamente al nuevo. Terciopelo, gasas, lentejuelas, metalizados, dorados y muchos, muchos brillos serán los protagonistas de la noche más larga. Puedes lucir vestido largo o corto, lo importante es que sea de fiesta.

Tejidos y tonos que marcan la noche

El terciopelo es el tejido por excelencia para las noches de gala, evoca el glamour y la elegancia, ya sea en color negro, un clásico que nunca pasa de moda, o el favorecedor color rojo, que además te dará suerte para empezar con buen pie el nuevo año. Los tonos dorados y plateados hacen furor, las seductoras transparencias o las plumas, de rabiosísima actualidad, son ideales para esta noche.

Pantalones y trajes, una alternativa con estilo

También los pantalones son una opción fantástica: ajustados y tobilleros hacen la pierna más larga y resultan súper estilosos, combinados con un top de lentejuelas y una blazer de terciopelo.

Lookazos que nunca fallan

¡¡Lookazo!! El ‘Smoking’ negro con unos salones ‘Vintage’ y un cinturón tipo lazo en color rojo para contrastar con la sobriedad del negro. Los zapatos con brillo arrasan esta temporada: unos salones de tacón o los irrenunciables ‘Kitten Heels’, combinados con un sencillo vestido negro, realizarán el look. Un ‘clutch joya’ y los pendientes, collares o brazaletes XXL completarán tu ‘outfit’ de fiesta, aportando esa dosis extra de glamour y sofisticación.

Maquillaje y peinado: el toque final

El maquillaje ha de ir acorde tanto con tu atuendo como con tu peinado. Puedes decantarte por el ‘Smokey Eyes’, las sombras con brillos, los tonos dorados y plateados, las máscaras de pestañas de colores y el gloss labial. En cuanto al peinado, tienes multitud de opciones: recogidos, semirrecogidos, ondas, melena suelta adornada con diademas, horquillas, pasadores o lazos harán que atraigas todas las miradas en esta velada.

Lo más importante de la noche

Estás preciosa, así que no te olvides de lo más importante. ¡¡Disfruta de la fiesta!!

¡¡¡Feliz Nochevieja!!!





