Asaja reclama la modernización del Canal Bajo del Bierzo porque es "la vida" de la comarca

El sindicato agrario Asaja reclamó este viernes en Ponferrada la modernización de las 4.000 hectáreas del Canal Bajo del Bierzo porque es “la vida” de la comarca, según dijo el presidente regional del sindicato, Donaciano Dujo.

Con motivo de la celebración de la Convención de Empleados de Asaja Castilla y León, Dujo afirmó que esa modernización es vital para poder poner a producir tierras que ahora están en desuso. “Es la vida en el Bierzo, que mucha superficie que no tiene producción se ponga a producir, la rentabilidad de más de 500 jóvenes agricultores. Es nuestra principal batalla”, explicó ante los medios de comunicación.

El responsable autonómico de la organización agraria detalló otras reivindicaciones para el sector agrario de la comarca berciana como un “plus” en el precio de los productos bercianos ante su elevada calidad. “El Bierzo es sinónimo de calidad, de buenos productos, de buen territorio y lo que Asaja siempre ha reivindicado es que los productos del Bierzo tienen que tener un plus en el precio porque también tienen un plus en el coste”, dijo. Una calidad que está “por encima de la media” por su clima, la mano de obra y la dedicación de los trabajadores del sector. “Necesita que los productos se vendan como delicatessen. Si no estaríamos condenando al Bierzo a pelear con unas producciones de otros territorios que no tienen la misma calidad”, reiteró.

Dujo también pidió que la Política Agraria Comunitaria (PAC) se adapte a las peculiaridades de este territorio, ya que actualmente los agricultores del Bierzo no pueden cumplir con las exigencias de esa política.

En cuanto a la ganadería, Dujo se mostró tranquilo ya que en el Bierzo no hay problemas sanitarios, pero reclamó un control de especies como el lobo o el oso, que atacan al ganado y las colmenas. “Si hay superpoblación matan nuestras cabañas ganaderas. No queremos que se acabe con ellos, pero sí que se controle”, manifestó. En la misma línea, precisó que la Consejería de Medio Ambiente debería permitir la limpieza de montes en invierno para evitar los incendios en verano, otra de las lacras que afectan al sector.

El responsable del sindicato agrario buscó también el apoyo de administraciones, universidades y cualquier otra entidad para luchar contra el hongo que este año ha afectado al castaño. “Si hay que autorizar de manera excepcional algún producto fitosanitario, que se haga, siempre que no afecte a otros cultivos”, añadió.

También felicitó al movimiento berciano contra los macroparques solares y eólicos. No en vano, Asaja defiende que estas instalaciones se lleven a zonas que no sirven para producir “que hay muchas en España”.

Por último Dujo dejó un mensaje para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el inicio de la nueva legislatura para que "contemple la agricultura y la ganadería como sector estratégico, defienda el sector en Europa, consolide políticas favorables y haya un diálogo estable, priorizando el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca”.

CONVENCIÓN ASAJA

Asaja celebra este viernes y sábado en Ponferrada su convención anual, por primera vez fuera de una capital de provincia. Actualmente, el sindicato cuenta con 45 oficinas en Castilla y León, nueve de ellas en las capitales, una regional y 35 en el medio rural. Trabajan en ellas unas 200 personas, de las cuales el 60 por ciento son mujeres. La media de edad es de 45 años. “Tenemos una plantilla muy profesional y muy joven”, dijo Dujo. Hoy será una jornada de trabajo y mañana visitarán algunas zonas de la comarca del Bierzo.

La apertura contó con la presencia del alcalde de Ponferrada, Marco Morala, quien agradeció que hayan traído este encuentro a la ciudad. “Estamos apostando porque Ponferrada sea una ciudad de convenciones y congresos y Asaja ha apostado por ello. También, defendemos el sector primario, que tiene mucha importancia en nuestra economía”, aseveró.