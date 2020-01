Trigueros: "No hay que volverse locos"

El defensa central de la Deportiva Ponferradina, Pablo Trigueros, ha analizado la actualidad del equipo berciano. Los blanquiazules juegan la jornada 24 de LaLiga SmartBank, este sábado a las 18:15 horas en el estadio El Toralín de Ponferrada ante el Rayo Vallecano. El arbitraje correrá a cargo de Dámaso Arcediano Monescillo del Colegio de Castilla La Mancha.

Cabe reseñar que la Deportiva Ponferradina tiene 31 puntos, los mismos que su rival de este fin de semana. Los de Bolo vienen de dos derrotas consecutivas, el martes perdieron 1-0 ante el Málaga en partido de Liga y antes el pasado fin de semana también perdieron por el mismo resultado en Copa del Rey ante el Ebro, lo que supuso la eliminación de los bercianos en la competición del K.O.

A pesar de esos resultados, Pablo Trigueros ha significado que el equipo está por el buen camino y que no cabe la preocupación. "Hicimos un mal partido en Málaga. El gol es un desajuste y luego creo que no supimos reaccionar bien. Tenemos que seguir en la misma línea a pesar de estas dos derrotas. No hay que volverse locos. El equipo está bien. No creo que estemos en un momento de crisis. No cabe la preocupación, simplemente son resultados circunstanciales. El Rayo es un equipo importante y difícil de ganar, pero si estamos bien podemos ganar a cualquier equipo".