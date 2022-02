La Ponferradina gana en la recta final del partido en el Molinón ante el Sporting (2-3)

La Deportiva Ponferradina ha ganado en tierras asturianas, en el estadio El Molinón, de forma emocionate (2-3), ante el Sporting de Gijón, en la vigesimoctava jornada de LaLiga SmartBank. Los tantos bercianos fueron conseguidos por Rivera en propia portería (min. 17), Edu Espiau (min. 38) y José Naranjo (min. 85). Los dos tantos asturianos llegaron por medio de José Luis Rodríguez en los minutos 48 y 50, es decir al inicio de la segunda parte. De esta manera, los blanquiazules se colocan con 47 puntos y siguen en la zona alta de la clasificación, en concreto en la quinta posición

El entrenador de la Deportiva, Jon Pérez Bolo, presentó un once inicial con Amir en portería, en defensa apostó por Paris Adot, Pascanu, José Amo y Ríos Reina. En el centro campo puso en liza a Dani Ojeda, Agus Medina, Erik Morán y Juan Hernández, el ataque fue para Edu Espiau y Sergi Enrich como delantero centro. Hubo tres novedades en la alineación, la de José Amo en el centro de la zaga, Juan Hernández en el interior izquierdo y Edu Espiau en la media punta, respecto a la jornada anterior donde los bercianos ganaron en casa, ante la Real Sociedad B, 3-2.

El partido arrancó con mucha intensidad, pero con un poco más dominio del Sporting de Gijón, aunque sin ocasiones claras. En el 17, la Deportiva supo aprovechar un saque de esquina para ponerse por delante en el marcador. El lanzamiento de córner fue de Ríos Reina y Mariño tocó el esférico, pero el jugador del Sporting Rivera en el rechace marcó en propia portería. De esta manera, los blanquiazules ponían el 0-1.

Dos minutos más tarde, la Deportiva estuvo cerca de marcar de nuevo. El protagonista fue Edu Espiau con un remate ante Mariño que se fue por poco por encima de la portería asturiana. En el 26 reaccionó el Sporting con un disparo de Christian Rivera que detuvo con seguridad Amir. Poco después lo volvió a intentar en este caso el equipo berciano por medio de un remate de Juan Hernández que atajó Mariño.

En el 37, los blanquiazules no perdonaron y pusieron el 0-2. La jugada empezó con un disparo de Sergi Enrich que despejó Mariño y apreció Edu Espiau para aprovechar el rechace y así enviar al fondo de la red el balón.

Antes de llegar al descanso, el Sporting buscó acortar distancias en el marcador con un remate de José Luis Rodríguez, aunque Amir atrapó bien para evitar el tanto. De esta manera, se llegó al final de los primeros 45 minutos con el 0-2.

La segunda parte arrancó con mucha fuerza el Sporting de Gijón y fruto de ellos en dos minutos los asturianos igualaron el choque. El autor de los dos tantos fue José Luis Rodríguez que marcó en los minutos 48 y 50 en dos muy buenas jugadas. Los rojiblancos lo seguían intentando y en el 53 Kravets tuvo un disparo que detuvo Amir.

A partir de aquí la igualdad, el respeto y las pocas ocasiones fueron la nota predominante. En la parte final del encuentro las opciones de gol empezaron a llegar. En el 73 Yuri realizó un remate que detuvo Mariño. En el 78 Amir tuvo que realizar una gran intervención para evitar el tanto de Djurdjevic y en el rechace también tuvo que aparecer Agus Medina para sacar bajo palos. En el 81, respondió la Deportiva por medio de Agus Medina que estuvo muy cerca de marcar.

En el 85 no perdonó el equipo berciano y José Naranjo que había entrado minutos antes al terreno de juego puso el 2-3 con un gran remate de espuela que se coló finalmente en la portería de los asturianos defendida por Mariño.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El resultado de 2-3 se mantuvo y así se llegó al final del partido. De esta manera, los blanquiazules siguen en la zona alta de clasificación, en concreto en la quinta posición con 47 puntos y el Sporting de Gijón se queda con 35 puntos en la decimocuarta plaza.

La Ponferradina disputará el próximo partido de liga el domingo, 27 de febrero a las 21.00 horas en tierras madrileñas, en el estadio de Santo Domingo, ante el Alcorcón.

FICHA DEL PARTIDO

2-Sporting de Gijón: Mariño,Calavera (Bogdan, min. 26), Babín, Marc Valiente, Kravets, Aitor (Jony, min. 75), Pedro Díaz (Ramírez, min. 46), Rivera, José Luis Rodríguez (Pablo Pérez, min. 88), Fran Villalba y Djurdjevic. Entrenador- David Gallego.

3-Ponferradina: Amir, Paris Adot, Pascanu, José Amo (Cristian Rodríguez, min. 83), Ríos Reina, Dani Ojeda, Agus Medina, Erik Morán (Paul Anton, min. 51), Juan Hernández (José Naranjo, min. 51), Edu Espiau (Miguel Baeza, min. 83) y Sergi Enrich (Yuri, min. 63). Entrenador- Jon Pérez Bolo.

Goles: 0-1 min. 17 Rivera, en propia portería, 0-2 min. 38 Edu Espiau, 1-2 min. 48 José Luis Rodríguez, 2-2 min. 50 José Luis Rodríguez, 2-3 min. 85 José Naranjo.

Árbitro: Francisco José Hernández Maeso (Colegio Extremeño). Amonestó con tarjeta amarilla a Djurdjevic (min. 25), José Amo (min. 32), Erik Morán (min. 47), Pascanu (min. 61), Fran Villalba (min. 72) y Rivera (min. 79).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimoctava jornada de LaLiga SmartBank disputado en el estadio El Molinón de Gijón (16.840 espectadores). Presencia de unos 500 aficionados de la Deportiva Ponferradina.





FOTOS: LALIGA





























VÍDEO RESUMEN DEL PARTIDO

RUEDA DE PRENSA POSTPARTIDO