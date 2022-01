La Ponferradina vence en el descuento al Huesca (1-2)

La Deportiva Ponferradina ha ganado en tierras oscenses, en el estadio El Alcoraz, (1-2), ante el Huesca, en la vigesimocuarta jornada de LaLiga SmartBank. Los dos tantos bercianos fueron conseguidos por Dani Ojeda (min. 7 y min. 90+4) y el gol de los oscenses llegó por medio de Pablo Martínez (min. 80). De esta manera, los blanquiazules se colocan con 41 puntos y siguen en la zona alta de la clasificación, en concreto en la quinta posición.

El entrenador de la Deportiva, Jon Pérez Bolo, presentó un once inicial con Amir en portería, en defensa apostó por Paris Adot, Pascanu, Copete y Ríos Reina. En el centro campo puso en liza a Miguel Baeza, Paul Anton, Erik Morán y Dani Ojeda, el ataque fue para Agus Medina y Sergi Enrich como delantero centro. Hubo cuatro novedades en la alineación, la de Copete en el centro de la zaga, Ríos Reina en el lateral izquierdo, Erik Morán en el centro del campo y Miguel Baeza en el interior derecho, respecto a la jornada anterior donde los bercianos empataron en casa, ante el Real Zaragoza, 0-0.

El partido arrancó con mayor dominio de la Deportiva y fruto de ello los blanquiazules en el 3 tuvieron una buena opción con una pared entre Dani Ojeda y Sergi Enrich que acabó en las manos de Andrés Fernández.

En el 7, los deportivistas no perdonaron y se adelantaron en el marcador por medio de Dani Ojeda. El tanto fue anulado en un primer instante en el VAR, pero unos minutos después subió al marcador tras la revisión de la jugada.

El Huesca intentó reaccionar por medio de Jaime Seoane en el 13 y el portero de la Deportiva Amir tuvo que realizar un gran despeje para evitar el gol del empate.

En el 34, de nuevo clara ocasión de los oscenses con un remate de cabeza desde el punto de penalti de Escriche a la escuadra y Amir apareció nuevamente para realizar una gran intervención, concretamente con una estirada espectacular.

En el tramo final de la primera parte del choque, el local Ignasi Miquel estuvo a punto de marcar en su propia portería en el intento de evitar el remate de Ríos Reina. Además, se le anuló un gol al blanquiazul Agus Medina por fuera de juego. Con el 0-1 se llegó al final de los primeros 45 minutos.

La segunda parte arrancó con fuerza la Deportiva con una ocasión en el 48 de Ríos Reina con un disparo que se marchó al lateral de la red. El Huesca también lo intentó y en el 66 Escriche tuvo una buena ocasión tras centro de Ratiu que estuvo a punto de batir a Amir, pero el portero de la Deportiva detuvo sobre la línea. Dos minutos más tarde, la opción fue para Lago Junior que tuvo un gran disparo, aunque de nuevo apareció el guardameta de los bercianos atajando el esférico en dos tiempos. La Deportiva respondió en el 73 con un disparo que realizó Cristian Rodríguez y que se fue al lateral de la red.

En el 80, el Huesca no perdonó y puso las tablas en el marcador 1-1. La jugada se inició por medio de Enzo, pero el balón lo despejó la defensa y Pablo Martínez se hizo con el rechace controlando con el pecho golpeando con la izquierda para enviar al fondo de la red.

La Ponferradina a pesar del gol de los oscenses no se rendía y en el 84 Edu Espiau protagonizó un remate que se fue fuera por poco. En el 88 el disparo fue de Dani Ojeda, pero se le fue por arriba por poco. Los deportivistas no se quedaron aquí y en el 91 Edu Espiau disfrutó de una buena opción tras una chilena que se fuera.

El esfuerzo finalmente tuvo su fruto para los de Bolo que consiguieron el 1-2 en los últimos instantes del encuentro, en concreto en 90+4, en una contra que finalizó de manera brillante Dani Ojeda que de esta manera hizo doblete. El 1-2 se mantuvo y así se llegó al final del partido.

De esta manera, los blanquiazules siguen en la zona alta de clasificación, en concreto en la quinta posición con 41 puntos y el Huesca acumula 30 puntos en la decimoquinta plaza. La Ponferradina disputará el próximo partido de liga el domingo, 30 de enero a las 21.00 horas en casa en el estadio El Toralín de la capital berciana, ante el CD Tenerife.

FICHA DEL PARTIDO

1-Huesca: Andrés, Ratiu (Timo, min. 78), Insúa, Ignasi Miquel, Florian, Juan Carlos (Lombardo, min. 78), Jaime Seoane, Marc Mateu (Pablo Martínez, min. 60), Joaquín Muñoz, Dani Escriche y Ferreiro (Lago Junior, min. 60). Entrenador- Xisco Muñoz.

2-Ponferradina: Amir, Paris Adot, Pascanu, Copete, Ríos Reina, Miguel Baeza (Cristian Rodríguez, min. 65), Paul Anton (Amo, min. 88), Erik Morán (Saverio, min. 46), Dani Ojeda, Agus Medina y Sergi Enrich (Edu Espiau, min. 76). Entrenador- Jon Pérez Bolo.

Goles: 0-1 min. 7 Dani Ojeda, 1-1 min. 80 Pablo Martínez, 1-1 min. 90+4 Dani Ojeda.

Árbitro: Iván Caparrós Hernández (Colegio Valenciano) Amonestó con tarjeta amarilla a Ferreiro (min. 15), Sergi Enrich (min. 38), Marc Mateu (min. 55), Copete (min. 62) y Pablo Martínez (min. 74).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimocuarta jornada de LaLiga SmartBank disputado en el estadio El Acoraz de Huesca (5.109 espectadores). Se rindió un homenaje al 50 aniversario del estadio El Acoraz y a uno de sus promotores, Raimundo Bambó.





VÍDEO RESUMEN DEL PARTIDO

RUEDA DE PRENSA POSTPARTIDO