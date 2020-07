Lashann Higgs: físico y talento para poner la guinda del CB Bembibre PDM

El noveno proyecto en la élite del CB Bembibre PDM ya tiene fondo, forma y estructura. Su enésima reconstrucción, obligada, eso sí, por el esfuerzo económico que supone para el club competir en la máxima categoría del baloncesto femenino nacional, da un paso definitivo con la incorporación de Lashann Higgs. Escolta de 1'75 centímetros de altura, vivirá su primera experiencia profesional en la Liga Femenina después de jugar entre 2015 y 2020 en la Liga Universitaria de Estados Unidos (NCAAW) con las Longhorns de Texas.

Nacida hace 24 años (22 de septiembre de 1995) en la isla de Harbour, en Bahamas, Higgs ha vivido en Texas desde los 14 años. Por ello, tiene doble nacionalidad de Estados Unidos y pasaporte cotonú. Su trayectoria en la NCAAW ha sido muy importante, hasta el punto de estar en algunas proyecciones del Draft de la WNBA. No llegó a ser seleccionada después de sufrir una grave lesión en la temporada 2018-2019, en la que coincidió con una Danni Williams incorporada recientemente por Cadí La Seu. No obstante, su regreso en la última campaña, después de ser declarada redshirt, confirmó su recuperación. Promedió, de hecho, 9 puntos, con una media de 20 minutos en 30 partidos disputados.

"UNA JUGADORA DE MUY BUEN NIVEL"

Su nuevo entrenador, Pepe Vázquez, considera que “es una jugadora de muy buen nivel. No podemos tener jugadoras de la WNBA, pero ha tenido una gran trayectoria universitaria”, argumenta el preparador gallego, que la describe como “una jugadora muy física y explosiva. Extraordinaria a campo abierto y en carrera”, precisa el compostelano, que añade que “posee muchos recursos para finalizar y desbordar en el 1x1. No está exenta de buen tiro”, aclara el míster rojillo, que agrega que “me gusta por su intensidad defensiva. Es versátil, una combo que puede jugar de base y escolta”, analiza.

Como su nuevo entrenador, Higgs se define como “una jugadora rápida y explosiva. Me gusta aplicarme en defensa”, explica la exterior de Bahamas, que espera “ayudar al equipo de cualquier manera. Espero que la Liga Femenina Endesa, una de las mejores de Europa, me brinde una nueva experiencia y me dé la oportunidad de aprender y mejorar mi juego en un entorno distinto para que mi salto al baloncesto FIBA sea más fácil”, señala la escolta caribeña, ansiosa por “aprender sobre la cultura baloncestística española”.

PEPE VÁZQUEZ DESTACA SU "ILUSIÓN POR HACER UN BUEN PAPEL, POR CRECER"

Sobre este nuevo reto, este cambio de continente y de estilo de vida, Higgs apunta que “España es un lugar muy hermoso, un país en el sur de Europa. Tengo ganas de probar la comida”, admite la escolta procedente de la Universidad de Texas, que asegura que “estoy emocionada de aprender más sobre España y Bembibre”.

Sus comentarios desprenden una ilusión convincente y de la que su nuevo técnico es partícipe. De hecho, a Pepe Vázquez le gusta “su ilusión por esta primera oportunidad como profesional. Trae ilusión por hacer un buen papel, por crecer en una competición tan exigente como la Liga Femenina”, precisa el estratega de Santiago de Compostela, feliz porque “transmite la misma capacidad de trabajo que sus compañeras”.

EN PRINCIPIO, PLANTILLA CERRADA

Con esta incorporación, la undécima, según Vázquez, “el equipo queda, en principio, cerrado. Nunca sabes lo que puede pasar”, aclara el compostelano, satisfecho por el nivel del plantel: “Dentro de las posibilidades económicas del club, estamos contentos. Tenemos un equipo versátil, con jugadoras que pueden ocupar varias posiciones y que nos dan soluciones en caso de lesiones”, explica el míster gallego, que añade que “tenemos jugadoras para entrenar, generar competitividad y que el día a día sea bueno”.

El técnico del conjunto bembibrense señala que “es un equipo joven, con ganas de trabajar, pero no exento de talento. Tenemos que ser pacientes porque tenemos mucho trabajo por delante”, puntualiza el preparador del cuadro berciano, que opina que “el equipo da un salto en el plano físico respecto a temporadas pasadas. Más allá de tener más centímetros, tenemos más capacidad física, es un equipo más atlético”, explica el entrenador del equipo de la villa del Boeza, que espera poder transmitir su ilusión a la afición bembibrense: “Hay que esperar a que la afición se identifique con las jugadoras. Ojalá puedan ir a disfrutar al pabellón” finaliza.