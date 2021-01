El defensa central de la Deportiva José Amo ha repasado la actualidad del equipo berciano tras el empate conseguido el lunes en El Toralín 1-1 ante el Girona en el último partido de la primera vuelta. “Nos quedamos con buenas sensaciones con el punto. Cuando no se pueden conseguir los tres, nunca viene mal sumar. Estoy muy contento aquí, me siento muy a gusto y en cada partido me encuentro mejor”.