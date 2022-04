Gran remontada de la Deportiva ante el Fuenlabrada en el Fernando Torres (2-3)

La Ponferradina ha conseguido la segunda victoria consecutiva tras una remontada fuera de casa, en tierras madrileñas, en el estadio Fernando Torres, ante el Fuenlabrada (2-3), en la trigésima séptima jornada de LaLiga SmartBank. Los goles de los madrileños fueron conseguidos por Kante, min. 36 y Bouldini, min. 41 y la remontada berciana fue gracias a los tantos de Sergi Enrich, en el 88, Pascanu en el 90+2 y Dani Ojeda, en el 90+9). De esta manera, los blanquiazules se colocan ahora con 57 puntos y continúan luchando por las posiciones de play off

El entrenador de la Deportiva, Jon Pérez Bolo, presentó un once inicial con Amir en portería, en defensa apostó por Iván Rodríguez, Pascanu, Copete y Adri Castellano. En el centro campo puso en liza a Dani Ojeda, Agus Medina, Erik Morán y José Naranjo, el ataque fue para Edu Espiau y Yuri como delantero centro. Hubo dos novedades en la alineación, la de Iván Rodríguez en el lateral derecho y Copete en el centro de la zaga, respecto a la jornada anterior donde los bercianos ganaron, (3-1), en casa, en el estadio El Toralín de la capital berciana, ante el CD Lugo.

El partido arrancó con dominio de la Ponferradina que en el 5 tuvo un disparo peligroso de Dani Ojeda que detuvo Belman. La siguiente opción fue en el 20 cuando Edu Espiau estuvo a punto de marcar con un remate de cabeza, pero Belman apareció para despejar el esférico. En el 31, el intento fue de Agus Medina, aunque de nuevo apareció el guardameta del Fuenlabrada para atrapar el balón.

A pesar de las ocasiones de los de blanquiazules en el 36 jarro de agua fría ya que el Fuenlabrada fue capaz de adelantarse en el marcador. Cristóbal dio un gran pase a Kanté y éste completó muy bien la jugada batiendo a Amir y poniendo el 1-0.

Poco después, en concreto cinco minutos más tarde los madrileños marcaron el 2-0 y dejaron muy encarrilado el choque. Gran pase de Kanté para Bouldini que ayudado por la defensa deportivista superó al portero de la Deportiva en la salida gracias a un gran golpeó con la derecha. Con el 2-0 se llegó al final de los primeros 45 minutos.

En el arranque de la segunda mitad los de Bolo intentaron reaccionar. En el 52 estuvo cerca de marcar José Naranjo. La jugada se inició con un centro de Adri Castellano desde la izquierda y el ‘20’ de la Ponfe no llegó por muy poco. Tres minutos después, nueva opción berciana con un disparo en esta ocasión de Edu Espiau que se fue por poco por encima de la portería de Belman. La Deportiva lo seguía intentando y en el 59 Adri Castellano realizó un centro chut que se envenenó y estuvo cerca de marcar.

En el 67, momento clave con la señalización de un penalti a favor de los bercianos tras un derribo de Pulido a Pascanu. La jugada tuvo que ser revisada por el VAR que confirmó la pena máxima viendo tarjeta amarilla Pulido. En el lanzamiento José Naranjo no estuvo afortunado y Belman supo atajar el esférico. Los blanquiazules no supieron aprovechar la situación para poder acortar distancias en el marcador. A pesar de todo ello, la Ponferradina lo seguía intentando. En el 79, Edu Espiau disfrutó de un disparo que se fuera por muy poco.

Ya en la recta final del choque, en el 87 Sergi Enrich consiguió acortar distancias en el marcador. Gran centro de Juan Hernández al área, Edu Espiau remató de cabeza y Enrich apareció para marcar con la cadera.

Poco después, en el 92 los deportivistas fueron capaces de empatar por medio de Pascanu, tras un rechace del portero del Fuenlabrada que aprovechó el central rumano para meter mínimamente el pie para hacer el 2-2.

La Deportiva se fue totalmente al ataque para completar la remontada. En el 95 estuvo muy cerca de batir la portería madrileña, pero Dani Ojeda no tuvo fortuna tras una buena jugada y finalmente envió tras desvió de Sergio Enrich el esférico al palo. Un minuto más tarde, el protagonista fue Saverio que recibió un gran pase de Dani Ojeda, aunque no estuvo nada fino en la definición.

Ya en el 90+9 Dani Ojeda apareció para completar la remontada blanquiazul. Fue en un contra con un gran pase de Sergi Enrich y el ‘7’ de la Deportiva regateó y superó para marcar la salida del portero del Fuenlabrada Belman. Tras esto del guardameta de los azulones fue expulsado por doble tarjeta amarilla y así con el 2-3 concluyó el partido.

Tras esto, la Ponferradina sigue en la zona alta de la clasificación, pero ahora con 57 puntos y continúan luchando por las posiciones de play off y el Fuenlabrada se mantiene en la última posición con 29 puntos y muy lejos de la salvación. La Deportiva disputará el próximo partido de liga el domingo, 1 de mayo a las 18:15 horas en casa, en el estadio El Toralín de la capital berciana, ante el Cartagena.

FICHA DEL PARTIDO

2-CD Fuenlabrada: Belman, Iribas, Sotillos, Pulido, Gozzi (Diéguez, min. 46), Pedro León (Bravo, min. 87), Cristóbal, Mikel, Diamé, Kanté (Amigo, min. 75) y Bouldini (Zozulia, min. 82). Entrenador- José Ramón Sandoval

3-Ponferradina: Amir, Iván Rodríguez (Saverio, min. 75), Pascanu, Copete, Adri Castellano, Dani Ojeda, Agus Medina (Saúl Crespo, min. 80), Erik Morán (Cristian Rodríguez, min. 80), José Naranjo (Juan Hernández, Edu Espiau y Yuri (Sergi Enrich, min. 46). Entrenador- Jon Pérez Bolo.

Goles: 1-0 min. 36 Kanté, 2-0 min. 41 Bouldini, 2-1 min. 88 Sergi Enrich, 2-2 min. 90+2, Pascanu, 2-3 min. 90+9 Dani Ojeda.

Árbitro: Rubén Ávalos Barrera (Colegio Catalán). Amonestó con tarjeta amarilla a Gozzi (min. 13), Diamé (min. 43), Pulido (min. 68) y Mikel (min. 94). Fue expulsado por doble tarjeta amarilla el portero del Fuenlabrada Belmán (min. 73 y 90+10)

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima septima jornada de LaLiga SmartBank disputado en el estadio Fernando Torres de Fuenlabrada (2.119 espectadores).





