Derrota en casa del CB Ciudad de Ponferrada ante el Zentro Basket de Madrid (79-82)

El CB Ciudad de Ponferrada ha perdido en casa, en el pabellón Lydia Valentín, ante el Zentro Basket de Madrid por un tanteo de (79-82). El cansancio y las bajas del conjunto berciano, hicieron mella en la escuadra blanquiazul, ante un rival que imprimió un alto ritmo para llevarse el encuentro.

El partido que comenzaba con la recepción de las chicas del CB Bembibre PDM, para realizar el homenaje en el descanso de nuestro club hacia ellas tras la permanencia conseguida la pasada semana y poder disputar así su 10ª temporada en Liga Femenina.

Tras ello, el partido comenzaba con unos minutos de retraso, y el ritmo al que se exponían ambos equipos era vertiginoso, Zentro sabía que los bercianos contaban con las bajas de Bamba y de Andy, que no pudo jugar ya que no estaba inscrito en el momento de la disputa del encuentro, antes del aplazamiento en 2 ocasiones del partido. Por parte de los bercianos empezaba tirando del carro Joel, hasta que realizase 2 faltas personales y se tuviese que ir al banco, ya que, con la baja de Bamba, podrían hacer mella en el juego interior si se cargaba de más faltas en el primer cuarto. Tomaba la delantera Zentro, con ventajas mínimas de 2 puntos, con un gran Gonçalo, que no fallaría en ninguno de sus tiros, y ahí se mantenía la diferencia en el primer cuarto, hasta que Manchón con un triple y Musa con una canasta de 2, pusiesen a los bercianos por delante al final del cuarto (25-23).

Tras la disputa de los 10 primeros minutos, con un ritmo alto de juego, y con diversos contraataques, sobre todo por parte de los madrileños, llegábamos al comienzo del segundo cuarto, un cuarto en el que el CDP, seguía manteniendo la ventaja adquirida en el final del primer cuarto, hasta llevarla incluso a los 6 puntos, gracias a varias canastas de Casanova de manera consecutiva. Aunque cuando parecía que se despegaba del marcador, los de Alonso de Madariaga, volvían a recortar diferencias y ponerse a 2 puntos y al final del cuarto con 2 triples de Pablo Hernández, mantuvo la diferencia en 3, que sería con la que llegaríamos al descanso del partido, con la gran actuación de Gonçalo, el mejor de los madrileños con 12 puntos y 3 rebotes (19 valoración), y por parte de los Barrio el mejor Ferrando con 6 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias (10 valoración) (44-41).

Partido muy disputado entre bercianos y madrileños, y muy bonito para cualquier aficionado al baloncesto, y del que todavía restarían 2 cuartos para el final. En del descanso se realizó el homenaje a las jugadoras del CB Bembibre PDM, con presentación de las jugadoras, foto grupal y juego de luces incluido, tras la gran gesta conseguida.

Después del parón, llegaría el cuarto que más daño haría a los ponferradinos, y es que solo 10 puntos anotarían en un cuarto donde faltó acierto y contundencia en el juego interior. Zentro supo castigar muy bien la falta de jugadores en la escuadra blanquiazul y aprovechó entonces para endosar un parcial de 2-9 y llegar a ponerse por delante en el marcador, al que respondía Lobaco con un triple, y volvía a ponerse por delante, pero poco duraría ya que, en la recta final del cuarto, volvería a voltear el resultado y a ponerse por delante al final del tercer cuarto (54-58).

El último cuarto, que comenzaría con esa renta conseguida por parte de Zentro en el tercer cuarto, y ante un CDP, que tuvo un mal arranque de último cuarto, y llegaría a verse 12 abajo en el marcador, y hasta que pasasen más de 3 minutos no llegaría la primera canasta ponferradina en el último cuarto y sería con el triple de Lobaco que levantaría al público en la búsqueda de la remontada, en los siguientes 2 minutos de juego, un parcial de 13-3, pondría a 2 puntos tan solo a los del Bierzo, incluso a 1 a falta de 2 minutos, pero dos canastas seguidas de Zentro volvería a poner el +5 para ellos en el marcador. En los últimos segundos el marcador se maquillaría por parte del CDP, que acabaría cediendo por 3 puntos, gracias a la última canasta sobre la bocina de Casanova (79-82).

El sábado nuevo partido fuera de casa, ante Círculo Gijón a las 20:00 horas.

FICHA TÉCNICA

CB Ciudad de Ponferrada (79): Joel (10), Steel (2), Lobaco (15), Ferrando (6), Hernández (18). También jugaron: Casanova (10), Jeng (6) y Manchón (12).

Zentro Basket de Madrid (82): Pereira (16), Herrero (0), Barreiro (6), Rodríguez (12), Bastante (15). También jugaron: Pérez (5), García (14), Gielen (4), Ballespín (8), Muñoz (2), Sánchez (0).

INCIDENCIAS: Pabellón Lydia Valentín.