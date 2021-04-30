Deportes COPE Bierzo 30-04-2021 de 15:25 a 15:30 horas

Previa del Las Palmas - Ponferradina con declaraciones de Jon Pérez Bolo. Además, otros apuntes del fin de semana deportivo.
FÚTBOL
LIGA SMARTBANK-SEGUNDA DIVISÓN A J.37
UD LAS PALMAS - PONFERRADINA (DOMINGO 20:30 HORAS-ESTADIO DE GRAN CANARIA A PUERTA CERRADA)
TERCERA DIVISIÓN G.8 SEGUNDA FASE por el play off 2ª RFEF J.4
ATLÉTICO BEMBIBRE – REAL ÁVILA (DOMINGO 17:00 HORAS- ESTADIO DE LA DEVESA) AFORO LIMITADO
LIGA NACIONAL JUVENIL FASE DE ASCENSO J.3
PONFERRADINA – SEGOVIANA (SÁBADO 16:45 HORAS- CAMPO VICENTE DEL BOSQUE DE COMPOSTILLA)
REGIONAL FEMENINA SEGUNDA FASE (FASE POR LA PERMANENCIA) J.1
SAN PIO X - CD PONFERRADINA FEMENINO (DOMINGO 16:30 HORAS- CAMPO LOS CERROS)
FÚTBOL SALA
TERCERA DIVISIÓN G.9 J.19
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TIERNO GALVÁN - BEMBIBRE FS - (SÁBADO 12:30 HORAS- PABELLÓN LALO GARCÍA)
BALONCESTO
FASE DE ASCENSO A LA LIGA LEB ORO- OCTAVOS DE FINAL- PARTIDO DE VUELTA
CB CIUDAD DE PONFERRADA - CB LA RODA (SÁBADO 19:00 HORAS-PABELLÓN LYDIA VALENTÍN DE LA CAPITAL BERCIANA)