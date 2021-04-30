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    DEPORTES

    Deportes COPE Bierzo 30-04-2021 de 15:25 a 15:30 horas

    Con Jacobo Casas

    Previa del Las Palmas - Ponferradina con declaraciones de Jon Pérez Bolo. Además, otros apuntes del fin de semana deportivo

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    Jacobo Casas
    Twitter Jacobo Casas

    Redactor de Cope Bierzo

    Deportes COPE Bierzo

    Ponferrada

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 19:27

    Previa del Las Palmas - Ponferradina con declaraciones de Jon Pérez Bolo. Además, otros apuntes del fin de semana deportivo.

    FÚTBOL

    LIGA SMARTBANK-SEGUNDA DIVISÓN A J.37

    UD LAS PALMAS - PONFERRADINA (DOMINGO 20:30 HORAS-ESTADIO DE GRAN CANARIA A PUERTA CERRADA)

    TERCERA DIVISIÓN G.8 SEGUNDA FASE por el play off 2ª RFEF J.4

    ATLÉTICO BEMBIBRE – REAL ÁVILA (DOMINGO 17:00 HORAS- ESTADIO DE LA DEVESA) AFORO LIMITADO

    LIGA NACIONAL JUVENIL FASE DE ASCENSO J.3

    PONFERRADINA – SEGOVIANA (SÁBADO 16:45 HORAS- CAMPO VICENTE DEL BOSQUE DE COMPOSTILLA)

    REGIONAL FEMENINA SEGUNDA FASE (FASE POR LA PERMANENCIA) J.1

    SAN PIO X - CD PONFERRADINA FEMENINO (DOMINGO 16:30 HORAS- CAMPO LOS CERROS)

    FÚTBOL SALA

    TERCERA DIVISIÓN G.9 J.19

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    TIERNO GALVÁN - BEMBIBRE FS - (SÁBADO 12:30 HORAS- PABELLÓN LALO GARCÍA)

    BALONCESTO

    FASE DE ASCENSO A LA LIGA LEB ORO- OCTAVOS DE FINAL- PARTIDO DE VUELTA

    CB CIUDAD DE PONFERRADA - CB LA RODA (SÁBADO 19:00 HORAS-PABELLÓN LYDIA VALENTÍN DE LA CAPITAL BERCIANA)



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