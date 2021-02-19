Deportes COPE Bierzo 19-02-2021 de 15:25 a 15:30 horas

Última hora del Ponferradina - Mirandés con declaraciones de Bolo y comentario de Álvaro Carrera. Además, otros apuntes del fin de semana deportivo (Declaraciones de Pepe Vázquez, entrenador del CB Bembibre PDM)
FÚTBOL
LIGA SMARTBANK-SEGUNDA DIVISÓN A J.26
PONFERRADINA – CD MIRANDÉS (VIERNES, 21:00 HORAS-ESTADIO EL TORALÍN DE PONFERRADA A PUERTA CERRADA)
ÁRBITRO: EDUARDO PRIETO IGLESIAS (COLEGIO NAVARRO)
TERCERA DIVISIÓN G.8 J.18
ATLÉTICO TORDESILLAS - ATLÉTICO BEMBIBRE (DOMINGO, 16:30 HORAS-ESTADIO LAS SALINAS DE TORDESILLAS CON AFORO LIMITADO)
REGIONAL DE AFICIONADOS J.11
LA CISTÉRNIGA - FABERO (SÁBADO 17:00 HORAS-CAMPO MUNICIPAL LA CISTÉRNIGA)
DESCANSA: PONFERRADINA B
LIGA NACIONAL JUVENIL J.14
PUNETE CASTRO - PONFERRADINA (DOMINGO 12:15 HORAS- CAMPO MUNICIPAL DE PUENTE CASTRO)
REGIONAL FEMENINA J.9
MOTERESMA - CD FEMENINO PONFERRADINA (SÁBADO 17:30 HORAS- CAMPO LA MINA DE PALAZUELOS)
FÚTBOL SALA
TERCERA DIVISIÓN G.9 J.7
COYANZA - BEMBIBRE FS (SÁBADO 18:00 HORAS- PABELLÓN VICENTE LÓPEZ DE VALENCIA DE DON JUAN)
BALONCESTO
LIGA FEMENINA JORNADA: 26
CB BEMBIBRE PDM – CÁCERES (DOMINGO 19:00 HORAS- PABELLÓN BEMBIBRE ARENA A PUERTA CERRADA Y CON LAS CÁMARAS DE TELEDEPORTE)
LIGA LEB PLATA-GRUPO OESTE NO HAY JORNADA