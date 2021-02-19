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Deportes COPE Bierzo

    DEPORTES

    Deportes COPE Bierzo 19-02-2021 de 15:25 a 15:30 horas

    Con Jacobo Casas

    Última hora del Ponferradina - Mirandés con declaraciones de Bolo y comentario de Álvaro Carrera. Además, otros apuntes del fin de semana deportivo (Palabras de Pepe Vázquez, entrenador del CB Bembibre PDM)

    Audio

    Deportes COPE Bierzo

    Ponferrada

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 17:04

    Última hora del Ponferradina - Mirandés con declaraciones de Bolo y comentario de Álvaro Carrera. Además, otros apuntes del fin de semana deportivo (Declaraciones de Pepe Vázquez, entrenador del CB Bembibre PDM)

    FÚTBOL

    LIGA SMARTBANK-SEGUNDA DIVISÓN A J.26

    PONFERRADINA – CD MIRANDÉS (VIERNES, 21:00 HORAS-ESTADIO EL TORALÍN DE PONFERRADA A PUERTA CERRADA)

    ÁRBITRO: EDUARDO PRIETO IGLESIAS (COLEGIO NAVARRO)

    TERCERA DIVISIÓN G.8 J.18

    ATLÉTICO TORDESILLAS - ATLÉTICO BEMBIBRE (DOMINGO, 16:30 HORAS-ESTADIO LAS SALINAS DE TORDESILLAS CON AFORO LIMITADO)

    REGIONAL DE AFICIONADOS J.11

    LA CISTÉRNIGA - FABERO (SÁBADO 17:00 HORAS-CAMPO MUNICIPAL LA CISTÉRNIGA)

    DESCANSA: PONFERRADINA B

    LIGA NACIONAL JUVENIL J.14

    PUNETE CASTRO - PONFERRADINA (DOMINGO 12:15 HORAS- CAMPO MUNICIPAL DE PUENTE CASTRO)

    REGIONAL FEMENINA J.9

    MOTERESMA - CD FEMENINO PONFERRADINA (SÁBADO 17:30 HORAS- CAMPO LA MINA DE PALAZUELOS)

    FÚTBOL SALA

    TERCERA DIVISIÓN G.9 J.7

    COYANZA - BEMBIBRE FS (SÁBADO 18:00 HORAS- PABELLÓN VICENTE LÓPEZ DE VALENCIA DE DON JUAN)

    BALONCESTO

    LIGA FEMENINA JORNADA: 26

    CB BEMBIBRE PDM – CÁCERES (DOMINGO 19:00 HORAS- PABELLÓN BEMBIBRE ARENA A PUERTA CERRADA Y CON LAS CÁMARAS DE TELEDEPORTE)

    LIGA LEB PLATA-GRUPO OESTE NO HAY JORNADA

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