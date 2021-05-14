Deportes COPE Bierzo 14-05-2021 de 15:25 a 15:30 horas

Previa del Castellón - Ponferradina con declaraciones de Jon Pérez Bolo. Además, otros apuntes del fin de semana deportivo.
FÚTBOL
LIGA SMARTBANK-SEGUNDA DIVISÓN A J.39
CASTELLÓN - PONFERRADINA (SÁBADO 16:00 HORAS-NUEVO ESTADIO DE CASTALIA)
ÁRBITRO: DANIEL JESÚS TRUJILLO SUÁREZ (COLEGIO DE TENERIFE)
TERCERA DIVISIÓN G.8 SEGUNDA FASE J.6 (ÚLTIMA JORNADA)
MIRANDÉS B - ATLÉTICO BEMBIBRE (DOMINGO 18:00 HORAS- CAMPO ENCE DE MIRANDA DE EBRO) AFORO LIMITADO
REGIONAL DE AFICIONADOS SUBGRUPO B-1 J.20
BETIS - PONFERRADINA B (DOMINGO 12:00 HORAS-CAMPO NEMESIO GÓMEZ PEQUE)
FABERO – UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (DOMINGO 16:30 HORAS-MUNICIPAL DE FABERO)
LIGA NACIONAL JUVENIL FASE DE ASCENSO J.5
PONFERRADINA – BURGOS PROMESAS (DOMINGO 13:15 HORAS- CAMPO VICENTE DEL BOSQUE DE COMPOSTILLA)
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FÚTBOL SALA
TERCERA DIVISIÓN G.9 J.21
FS SALAMANCA - BEMBIBRE FS - (DOMINGO 12:00 HORAS- PABELLÓN LA ALAMEDILLA)