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    DEPORTES

    Deportes COPE Bierzo 14-05-2021 de 15:25 a 15:30 horas

    Con Jacobo Casas

    Previa del Castellón - Ponferradina con declaraciones de Jon Pérez Bolo. Además, otros apuntes del fin de semana deportivo

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    Jacobo Casas
    Twitter Jacobo Casas

    Redactor de Cope Bierzo

    Deportes COPE Bierzo

    Ponferrada

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 15:42

    Previa del Castellón - Ponferradina con declaraciones de Jon Pérez Bolo. Además, otros apuntes del fin de semana deportivo.

    FÚTBOL

    LIGA SMARTBANK-SEGUNDA DIVISÓN A J.39

    CASTELLÓN - PONFERRADINA (SÁBADO 16:00 HORAS-NUEVO ESTADIO DE CASTALIA)

    ÁRBITRO: DANIEL JESÚS TRUJILLO SUÁREZ (COLEGIO DE TENERIFE)

    TERCERA DIVISIÓN G.8 SEGUNDA FASE J.6 (ÚLTIMA JORNADA)

    MIRANDÉS B - ATLÉTICO BEMBIBRE (DOMINGO 18:00 HORAS- CAMPO ENCE DE MIRANDA DE EBRO) AFORO LIMITADO

    REGIONAL DE AFICIONADOS SUBGRUPO B-1 J.20

    BETIS - PONFERRADINA B (DOMINGO 12:00 HORAS-CAMPO NEMESIO GÓMEZ PEQUE)

    FABERO – UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (DOMINGO 16:30 HORAS-MUNICIPAL DE FABERO)

    LIGA NACIONAL JUVENIL FASE DE ASCENSO J.5

    PONFERRADINA – BURGOS PROMESAS (DOMINGO 13:15 HORAS- CAMPO VICENTE DEL BOSQUE DE COMPOSTILLA)

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    FÚTBOL SALA

    TERCERA DIVISIÓN G.9 J.21

    FS SALAMANCA - BEMBIBRE FS - (DOMINGO 12:00 HORAS- PABELLÓN LA ALAMEDILLA)



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