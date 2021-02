Curro Sánchez: “Debemos de arriesgar más, con y sin balón”

El centrocampista de la Deportiva Ponferrada Curro Sánchez ha analizado la actualidad del equipo berciano que juega este sábado, 27 de febrero a las 16.00 horas la jornada 27 de LaLiga SmartBank, en tierras madrileñas, en el estadio de Vallecas, ante el Rayo Vallecano. "Debemos de arriesgar más, con y sin balón, apretando más arriba para hacer más daño al rival. Quizás en los partidos de fuera de casa nos ha faltado arriesgar un poco más, porque en casa el equipo es más fiable y por eso hay que intentar ser lo más parecido posible al equipo del Toralín".

Ha reconocido que el objetivo de la permanencia cada esta más cerca. Cabe recordar que la Deportiva ocupa la séptima posición de la clasificación con 40 puntos. “Seguimos pensando solo en conseguir cuanto la salvación, aunque somos conscientes que por puntos y por partidos estamos por buen camino. Eso nos hace mirar un poco a los puestos de arriba, sin olvidarnos de firmar la permanencia cuanto antes. Es bonito verte a tres puntos del play off de ascenso a Primera, pero debemos de ir con cautela”.

También se ha referido el rival de este fin de semana, el Rayo Vallecano en los siguiente términos. "Sabemos de la calidad que tienen, pero quizás no están pasando su mejor racha y puede que por eso salgan a morder porque necesitan los tres puntos lo antes posible. En el fútbol son importantes las dinámicas y se trata de ser listos y aprovecharlas".

En lo personal Curro Sánchez esta contento a pesar de que solo lleva tres goles en la presente temporada. “Cada día me encuentro más a gusto. Cuando trabajas en el campo y eres constante, se dan los resultados. Me he puesto el mono de trabajo porque me lo ha pedido el entrenador y creo haber mejorado en el juego sin balón”.