CB Ciudad de Ponferrada quiere sorprender al Estela de Santander, uno de los mejores equipo de la liga

CB Ciudad de Ponferrada afronta sin duda uno de los partidos más complicados de esta primera fase ya que visita al segundo clasificado del grupo “oeste” y que está llamado a ser uno de los claros aspirantes al ascenso a LEB Oro. De hecho, el club ha hecho cambios encaminados a su “profesionalización” configurando una gran plantilla, con el objetivo parece claro.

Hasta el momento, el equipo santanderino ocupa la segunda plaza, empatado con UBU Tizona, con un balance de seis victorias y tres derrotas. Hace dos semanas fue el único equipo que hasta la fecha se ha impuesto al líder, Juaristi ISB, aunque la pasada semana cayó en Gijón con lo que la distancia ha vuelto a ser de dos partidos, que es lo que queda para el final de la primera vuelta con lo que el “caramelo” de la Copa LEB Plata se ha alejado. No obstante, todas las quinielas cuentan con este equipo como un fijo para meterse en la fase de ascenso y pelear por subir de categoría.

UN CLUB MODESTO EN SU FUNDACIÓN Y QUE ASPIRA ACTUALMENTE A REVERDECER LA GLORIA DEL “LOBOS”.

Es evidente que una región como Cantabria lleva muchos años huérfana de baloncesto de élite y que la temporada pasada el equipo lograse acceder a una competición profesional como la LEB Plata ya fue un hito. En el recuerdo sin duda están los tiempos del Caja Cantabria y el Lobos que en los años 90 colocó a Torrelavega en el mapa del baloncesto al competir durante varias campañas en ACB dando momentos de gloria en el pabellón “Vicente Trueba” con el recordado Quino Salvo en los banquillos y jugadores como Bob Harstad o Jackie Espinosa entre otros.

El equipo acabaría descendiendo a LEB Oro y en sus últimos años se trasladaría a Santander, coincidiendo con la inauguración del Palacio de los Deportes, hasta su desaparición hace casi 15 años. Desde entonces hubo una “travesía en el desierto” donde el principal representante cántabro era el Pas Piélagos que lleva ya muchos años en EBA, y por detrás estaban varios conjuntos modestos en Primera División Nacional… Uno de ellos era el CD Estela.

Este conjunto santanderino se fundó hace 20 años sin grandes pretensiones y ha ido creciendo poco a poco hasta que logró el ascenso a EBA hace aproximadamente diez años. Desde ahí se fue consolidando en la categoría consiguiendo ser uno de sus gallitos y en los últimos años peleando por subir a LEB Plata. Durante dos campañas el CD Estela estuvo rozándolo participando en dos fases de ascenso y, aunque en la campaña 2017-18 volvió a quedarse a las puertas, la ampliación de la liga a 24 equipos les permitió ocupar vacante.

Su debut en la categoría de bronce ha sido exitoso ya que logró meterse en la segunda fase en el grupo A1 por el título, aunque no tuvo opciones de meterse en “Play Offs de Ascenso”, si bien el objetivo claro era el de la permanencia.

UNA GRAN PLANTILLA CON 11 JUGADORES DE PRIMER NIVEL

Igualatorio Cantabria Estela ha tenido en sus últimas temporadas la importante inyección económica de uno de los principales patrocinadores (una compañía de seguros médicos) de la región, que se ha querido implicar activamente en la profesionalización del club. Una de las medidas ha sido configurar una plantilla diseñada claramente para estar arriba.

Estamos hablando de una gran profundidad de banquillo y la prueba más notoria para el aficionado berciano es que alguien de la talla de Taevaunn Prince, que fue héroe en el ascenso de Ciudad de Ponferrada a LEB Plata la pasada temporada, actualmente es el octavo jugador de Estela en cuanto a minutos disputados (16,1 por partido), promediando 5,6 puntos por partido.

Dicho equipo se ha puesto en las manos del abulense David Mangas, un técnico que lo ha sido absolutamente todo en el Óbila de su localidad natal, desde jugador hasta que dio sus primeros pasos en los banquillos hasta dirigir al conjunto en LEB Plata. Hace tres campañas decidió abandonar Ávila para desarrollar su trayectoria profesional, recalando en primer lugar en Básket Navarra y cumpliendo ahora su segunda campaña en Santander.

Esta campaña se ha traído como base referente del equipo, precisamente del Óbila, al venezolano Harold Cazorla quien es considerado con todas las de la ley uno de los mejores directores de juego de la liga, y que se complementa perfectamente con otro uno de nivel como es el zaragozano Álvaro Sanz.

Por otro lado, en cuanto a las posiciones exteriores la causa de que Prince no tenga más protagonismo es la gran competencia que tiene. Comenzando por el argentino Juampi Sutina, que cumple su segundo año después de una larga trayectoria en Lleida en LEB Oro, y siguiendo por el nacional Carlos Toledo quien también sabe lo que es la segunda categoría del baloncesto al haber militado en Palencia y Cáceres. Algo menos de minutos, pero siendo muy activos en las rotaciones, están el donostiarra Mikel Sanz (quien hace algunos años jugó el Torneo de Reyes en Ponferrada, militando en el Easo y siendo de sus jugadores más destacados) y los cántabros Álvaro Palazuelos y Diego Ibarlucea.

Y todo ello se complementa con un juego interior de gran nivel donde destaca el serbio, formado en Unicaja, Kenan Karahodzic. Es uno de los postes más determinantes de la LEB Plata con sus 2,09 mts. de altura con capacidad de tirar tres y una larga trayectoria en Oro, habiendo sido decisivo en varias de las victorias cántabras. Junto a él está un veterano como Javi Lucas y el senegalés Abdoulaye Ndoye, ambos con experiencia precisamente en categorías superiores, además del pívot brasileño cedido por Baskonia Daniel Bordignon.

Todo ello combinado supone uno de los equipos mejor compensados y con una rotación más profunda.

“ES LA OPORTUNIDAD DE INTENTAR DAR UN GOLPE ENCIMA DE LA MESA”

En cuanto a la actualidad de CB Ciudad de Ponferrada, David Barrio míster de los bericanos comenta que “estamos en un buen momento de confianza y juego. Esta semana hemos podido contar con la totalidad de la plantilla, en principio estarán todos disponibles”.

El técnico vallisoletano califica a Estela como “la mejor plantilla del grupo si la analizamos jugador a jugador”. Sin embargo, enfoca el partido como “la oportunidad de intentar dar un golpe encima de la mesa”, aunque advierte que “nosotros debemos seguir con nuestra intensidad y trasladarla a los partidos fuera de casa, donde nos está costando un poco más, para tener opciones”.

Todo hace indicar que el equipo santanderino se va a meter en la segunda fase en el grupo A1 y el ponferradino el A2, por lo que este resultado no computaría, pero David Barrio aclara que “al final no sabes qué partidos van a contar o no para la segunda fase, ya que estamos a una sola victoria de la sexta plaza y estamos cuatro equipos con tres victorias”. En este sentido advierte que “la liga está muy apretada y si fuésemos capaces de dar alguna sorpresa de este tipo nos engancharíamos a la zona media”.

Sin embargo, avisa que Igualatorio Cantabria Estela no va a hacer concesiones ni salir relajado a la pista: “ellos vienen de perder contra pronóstico en Gijón y no querrán tener dos derrotas seguidas ni perder la referencia del primer clasificado, por lo que seguro que plantean el partido como importante”.

El partido comienza a las doce del mediodía de este domingo, 17 de noviembre en el Palacio de Deportes de Santander, una de las mejores instalaciones de la liga y conocida como “la ballena” por su diseño arquitectónico, situado al lado de los “Campos de Sport del Sardinero”. El encuentro será arbitrado por el madrileño González Zumajo y el vasco Gómez Hernández.