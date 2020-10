El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, ha analizado la actualidad del equipo berciano en la previa de la novena jornada de LaLaLiga SmartBank, donde los blanquiazules jugarán este miércoles a las 19.00 horas, en tierras catalanas, en el estadio Cornellá-El Prat, ante el Español. El arbitraje correrá a cargo de Luis Mario Milla Alvendiz del colegio andaluz.

El míster de los blanquiazules tiene las bajas de Oscar Sielva y Pascanu, pero recupera a Adri Castellano y Saúl Crespo tras sus problemas físicos. “Óscar está bien, tiene buenas sensaciones, pero es pronto para que entre en la convocatoria. Todos los futbolistas quieren jugar un partido como este, pero siempre hemos optado por ser precavidos. La buena noticia es que Adri Castellano y Saúl Crepo ya están listo y podrán viajar”.

En el caso del central rumano Pascanu ya se encuentra en Ponferrada tras haber dado positivo hace 15 días por Covid-19 con la selección de Rumania sub-21. “Estamos pendientes del resultado de la prueba PCR que se le realizó en las últimas horas. En caso de que de negativo se reincorporará a los entrenamientos”.

A pesar de la derrota del pasado fin de semana en tierras asturianas ante el Sporting de Gijón, el míster de los blanquiazules ha remarcado la buena imagen dada por su equipo. "Somos conscientes de los errores y también del gran partido realizado. No se sumó por no estar finos en un par de acciones que hay que corregir esos errores para que no se repitan".

También se ha referido al rival de este miércoles, el Español de Barcelona, que solo ha encajado un tanto en lo que llevamos de temporada y que aspiran a estar en la zona alta de la clasificación para así poder volver a la Primera División. “Es un equipo muy sólido, que concede muy poco y si se le suma la calidad que tiene y los efectivos arriba, seguramente esté arriba toda la temporada. Viajamos sabiendo que si hacemos las cosas bien tendremos opciones de sumar. No podemos pensar en lo que tenemos enfrente. Vamos a disfrutar y cuando más disfrutemos mejor saldrán las cosas, aunque sufriendo también se disfruta y si somos capaces de hacerlo juntos igual al final conseguimos un buen resultado".