Bolo: "Los buenos jugadores se adaptan a otras posiciones y la Ponferradina los tiene"

El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, ha analizado la actualidad del equipo berciano en la previa de la quinta jornada de LaLaLiga SmartBank donde los blanquiazules jugarán este domingo a las 18.30 horas, en el estadio El Toralín de Ponferrada, ante el Cartagena. El arbitraje correrá a cargo de Álvaro Moreno Aragón del colegio madrileño.

El míster de los blanquiazules tiene bastantes bajas y dudas para el choque de este fin de semana. En concreto, Manu Hernando, Pascanu y Yac están con sus respectivas selecciones. Además, Saúl Crepo, Ríos Reina y Adri Castellano no han podido entrenar con el grupo durante esa semana porque arrastran problemas físicos tras no poder jugar durante las últimas jornadas. A todo esto, se añade que Paris Adot e Iván Rodríguez no han podido completar uno de los últimos entrenamientos. A pesar de todo, el técnico vasco ha quitado importancia a las ausencias y ha mostrado la confianza en todos sus jugadores. "Las bajas siempre son un percance para el equipo, porque no puedes contar con jugadores que están rindiendo a buen nivel, pero también suponen la oportunidad para otros futbolistas que están entrenando muy bien y que se la merecen. Esperemos que sepan aprovecharla. Los buenos jugadores se adaptan a otras posiciones y la Ponferradina los tiene".

Una de las alternativas que se barajan es que pueda debutar en el centro de la zaga el andaluz José Amo y que le pueda acompañar en esa posición de central Óscar Sielva. “Sielva para nosotros es muy importante y esta teniendo un gran inicio de temporada. Ante un problema se busca una solución”.

El que va entrar en convocatoria es el último fichaje, el extremo Gaspar Panadero que ha llegado esta semana a la disciplina berciana cedido por el Cádiz. “Lo he visto muy bien físicamente y con muchas ganas. Pude ser otro recurso que tengamos desde el banquillo en función de cómo transcurra el encuentro”.

Además, se ha mostrado “encantado” con la plantilla que tiene. “No tengo queja. El club ha hecho un gran esfuerzo y tenemos una plantilla muy competitiva y joven, pero también tenemos experiencia, por eso se ha hecho un paquete completo que va a dar guerra siempre y que, pese a que habrá momentos complicados, también hará disfrutar, porque es más completa y con más variantes que la de la temporada pasada".

También se ha referido al rival del fin de semana, el conjunto del Cartagena. “Ellos se han reforzado muy bien y les gusta tener el protagonismo con el balón y tienen gente de experiencia en la categoría, pero si se hacen las cosas bien, tendrán muy complicado ganarnos. Va a ser clave como siempre en esta categoría poder minimizar los errores”.