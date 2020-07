Bolo: "Hemos realizado una buena temporada"

El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, ha analizado la derrota de su equipo 2-1 en La Romareda ante el Real Zaragoza en la última jornada de LaLiga SmartBank. Cabe recordar que los bercianos ya habían conseguido el pasado viernes la permanencia matemática en la división de plata tras el triunfo ante el Almería. “Hemos llegado muy cansados y justos a este partido. Hemos intentado hacer las cosas lo mejor posible para poder acabar ganando, pero no ha podido ser. No hemos hecho un buen partido y se ha notado que nos han faltado piernas. El Zaragoza nos ha hecho sufrir y correr mucho. En el descanso hemos intentando corregir algunas cosas y mejorar la intensidad, aunque tampoco ha sido posible. Hemos empezado bien los segundos 45 minutos, pero en otro desajuste defensivo ellos se han vuelto a poner por delante y ya ha sido imposible nuestra reacción. El equipo ya estaba roto físicamente y no hemos podido empatar”.

“La temporada ha sido buena, pero ha sido muy larga. Lo más importante es que hemos conseguido el objetivo de la permanencia, aunque las circunstancias han sido difíciles para todos. Si que es cierto que la salvación nos ha costado un poco más de la cuenta. Después del confinamiento empezamos muy bien, pero tras la derrota en los últimos minutos en Coruña se nos iban los puntos por errores individuales y no llegaba el triunfo para firmar la permanencia. Hemos hecho en esta temporada muchas cosas bien, pero también muchas mal. Lo que tenemos que hacer es aprender de errores para la próxima temporada y no volverlos a cometer”.

También fue preguntado por la suspensión del Deportivo- Fuenlabrada por casos de coronavirus en el conjunto madrileño. “Nosotros somos profesionales y si nos dicen que tenemos que jugar, lo hacemos. Serán otros lo que tendrán que explicar esta decisión y como se han contagiado los jugadores del Fuenlabrada. No puedo valorar lo que hacen los demás. Todos sabíamos el protocolo y las normas. Lo único que puedo decir es que nosotros hemos intentado cumplir al cien por cien”.

Por último, el vasco resaltó que es muy probable que su segundo entrenador, Julio Álvarez, no siga de cara a la próxima temporada. “Julio y yo somos amigos desde hace mucho tiempo y ha hecho un gran esfuerzo para ayudarnos. Es una persona que conoce muy bien por su pasado como futbolista y además entiende el fútbol a la perfección. He aprendido mucho de él y espero que a él haya podido aprender algo también de mí. Aún tenemos que hablar, pero va a ser difícil que pueda seguir aquí separado de su familia ya que ellos no pueden venir a Ponferrada por temas personales”.