Bolo: “Ante el Racing de Santander va a ser un encuentro difícil”

El entrenador de la Ponferradina, Jon Pérez Bolo, ha analizado la actualidad del equipo berciano en la previa de la decimoquinta jornada de LaLiga Smartbank (Segunda A).

Los deportivas juegan este domingo a las 18:00 horas en el estadio El Sardinero ante el Racing de Santander, el arbitraje correrá a cargo del asturiano Víctor Areces Franco.

El míster de la Deportiva tiene a todos los jugadores, de la plantilla, a su disposición. “Es un problema para nosotros a la hora de hacer la convocatoria, pero bendito problema. Tenemos una plantilla larga para poder elegir. Estamos muy contentos por tener a todos los jugadores”.

Lo que no quiere el míster es mirar a la clasificación, a pesar de ese séptimo puesto que ocupa la escuadra berciana. “Sé que vamos séptimos porque me lo dice la gente. Sin duda, es una buena clasificación y tenemos un buen número de puntos, pero sólo hay que mirar al partido de este domingo e intentar conseguir los tres puntos. Queremos conseguir la tercera victoria consecutiva, algo que solo se ha conseguido una vez. Después ya habrá tiempo de pensar en el Girona. Cuanto antes tengamos un buen colchón de puntos mejor, porque llegarán momentos difíciles y así será más fácil afrontarlos".

También se refirió al rival de este fin de semana, el Racing de Santander. Los cántabros ocupan la penúltima posición de la clasificación. “El Racing no está en una buena situación. El fútbol seguramente no ha sido justo con ellos, porque se les han escapado muchos puntos. Conozco bien El Sardinero y seguro que se va a vivir un gran ambiente. Su afición les apoyará para conseguir la victoria. No va ser fácil el encuentro, lo tengo claro. Será un partido difícil, porque ellos necesitan ganar y nos pondrán las cosas muy difíciles. Es una prueba importante para nosotros, para demostrar que estamos haciendo bien las cosas”.

Lista de convocados de la Ponferradina:

2 SON

3 RÍOS REINA

4 PABLO TRIGUEROS

6 ÓSCAR SIELVA

7 ISI

8 PABLO LARREA

9 KAXE

10 YURI

12 YAC

13 MANU GARCÍA

15 NACHO GIL

16 FRAN MANZANARA

18 ASIER BENITO

20 PABLO VALCARCE

22 FRANCO RUSSO

23 SAÚL CRESPO

25 CARO

28 MAXI VILLA